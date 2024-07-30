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Військовий пояснив, як ЗСУ компенсують перевагу росіян в артилерії

Військовий пояснив, як ЗСУ компенсують перевагу росіян в артилерії

30 липня 2024 р. 18:24

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18:25 Експерт спрогнозував ситуацію з відключенням світла на найближчі місяці

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18:24 Військовий пояснив, як ЗСУ компенсують перевагу росіян в артилерії

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18:06 Росія готує масований обстріл та візит Зеленського на Волинь — ефір Вечір.LIVE

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18:05 Експерт спрогнозував, чого очікувати українцям з настанням холодів

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17:08 Військовий спростував інформацію ISW про прорив окупантів у Вовчанську

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16:58 У ЗСУ спростували інформацію про захоплення росіянами Роботиного

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Командир відділення безпілотних літальних комплексів 116 окремої механізованої бригади "Карат" розповів, що Сили оборони використовують артилерію на полі бою. Проте російські загарбники наразі мають перевагу.

Про це "Карат" розповів в ефірі День.LIVE у вівторок, 30 липня.

ЗСУ мають менше артилерії

"Ми використовуємо теж артилерію, як і ворог, але вони переважають нас в цьому", — зазначив військовий.

Він додав, що наразі Сили оборони більш успішно застосовують розвідувальні FPV-дрони.

"Ми їх знаходимо на быльш далекый відстані і намагаємося їх не допустити до нашої лінії бойового зіткнення, до наших позицій", — пояснив "Карат".

Нагадаємо, нещодавно аналітики ISW розповіли, що ЗСУ 24 липня успішно відбили одну з найбільших механізованих атак російських окупаційних військ з жовтня 2023 року на заході Донецької області. 

Також ми повідомляли, що російські війська почали використовувати тактику прокладання тунелів на Торецькому напрямку. Подібні тунелі використовувалися росіянами в Авдіївці, тому можуть становити серйозну загрозу для українських позицій.

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18:56 Намагався знищити секретні документи — у Харкові затримали російського шпигуна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:24 Військовий пояснив, як ЗСУ компенсують перевагу росіян в артилерії

Text

18:06 Росія готує масований обстріл та візит Зеленського на Волинь — ефір Вечір.LIVE

Text

18:05 Експерт спрогнозував, чого очікувати українцям з настанням холодів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:08 Військовий спростував інформацію ISW про прорив окупантів у Вовчанську

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16:58 У ЗСУ спростували інформацію про захоплення росіянами Роботиного

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