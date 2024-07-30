Військовий пояснив, як ЗСУ компенсують перевагу росіян в артилерії

Командир відділення безпілотних літальних комплексів 116 окремої механізованої бригади "Карат" розповів, що Сили оборони використовують артилерію на полі бою. Проте російські загарбники наразі мають перевагу.

Про це "Карат" розповів в ефірі День.LIVE у вівторок, 30 липня.

ЗСУ мають менше артилерії

"Ми використовуємо теж артилерію, як і ворог, але вони переважають нас в цьому", — зазначив військовий.

Він додав, що наразі Сили оборони більш успішно застосовують розвідувальні FPV-дрони.

"Ми їх знаходимо на быльш далекый відстані і намагаємося їх не допустити до нашої лінії бойового зіткнення, до наших позицій", — пояснив "Карат".

Нагадаємо, нещодавно аналітики ISW розповіли, що ЗСУ 24 липня успішно відбили одну з найбільших механізованих атак російських окупаційних військ з жовтня 2023 року на заході Донецької області.

Також ми повідомляли, що російські війська почали використовувати тактику прокладання тунелів на Торецькому напрямку. Подібні тунелі використовувалися росіянами в Авдіївці, тому можуть становити серйозну загрозу для українських позицій.