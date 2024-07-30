Военный объяснил, как ВСУ компенсируют преимущество россиян в артиллерии

Командир отделения беспилотных летательных комплексов 116-й отдельной механизированной бригады "Карат" рассказал, что Силы обороны используют артиллерию на поле боя. Однако у российских захватчиков пока есть преимущество.

Об этом "Карат" рассказал в эфире День.LIVE во вторник, 30 июля.

ВСУ имеют меньше артиллерии

"Мы используем тоже артиллерию, как и враг, но они превалируют нас в этом", — отметил военный.

Он добавил, что в настоящее время Силы обороны более успешно применяют разведывательные FPV-дроны.

"Мы их находим на более далеком расстоянии и стараемся их не допустить к нашей линии боевого столкновения, к нашим позициям", — пояснил "Карат".

Напомним, недавно аналитики ISW рассказали, что ВСУ 24 июля успешно отразили одну из крупнейших механизированных атак российских оккупационных войск с октября 2023 года на западе Донецкой области.

Также мы сообщали, что российские войска начали использовать тактику прокладки тоннелей на Торецком направлении. Подобные тоннели использовались россиянами в Авдеевке, поэтому могут представлять серьезную угрозу для украинских позиций.