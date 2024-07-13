Військовий експерт розповів, скільки техніки для ведення війни залишилося у РФ

У Росії залишається мало техніки для ведення бойових дій. Тих запасів, які наразі є у ворога, не вистачить навіть на рік.

Про це в п'ятницю, 12 липня, в ефірі Вечір.LIVE розповів військовий аналітик Євген Дикий.

Що каже військовий експерт щодо запасів техніки в РФ

Експерт зазначив, що танків ворогу вистачить приблизно на рік, тоді як запаси гармат скінчаться ще швидше.

"Корея надала РФ 130-й калібр, який востаннє використовувався під час Другої світової війни. У 70-х Радянський Союз всі ці гармати зняв з озброєння і поклав десь на склади, так от вони вже розконсервували ці гармати — і виявилось, що таких снарядів в Росії немає. І зробили вони це не від хорошого життя", — розповів Дикий.

Як ЗСУ нищить ворога

Нагадаємо, українські захисники продовжують завдавати російським окупантам суттєвих втрат. Зокрема, за добу 11 липня, за даними Генштабу, кількість ворожого війська зменшилася більш ніж на тисячу бійців. Крім того, загарбники втратили майже десяток танків, два засоби ППО, вісім одиниць спецтехніки, понад 80 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 26 БпЛА, п'ять крилатих ракет і 23 бойові броньовані машини.

Раніше прикордонники показали, як знищують окупантів на Бахмутському напрямку. Протягом кількох діб удару українських безпілотників зазнали ворожі гаубиці, легкові автівки та позиції загарбників.

Також ми повідомляли, що днями українські воїни-зенітники збили в Донецький області російський штурмовик Су-25. Літак, який обстрілював позиції наших військових, ліквідували на Покровському напрямку.