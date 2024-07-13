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Військовий експерт розповів, скільки техніки для ведення війни залишилося у РФ

Військовий експерт розповів, скільки техніки для ведення війни залишилося у РФ

13 липня 2024 р. 02:15

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02:15 Військовий експерт розповів, скільки техніки для ведення війни залишилося у РФ

12 липня 2024
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17:50 Загроза для Київської ГЕС, заява Залужного та Байден проти атак по Москві — ефір Вечір.LIVE

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17:25 Не "чмобіки" — офіцер ЗСУ пояснив, чому нікому не потрібно зневажати ворога

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14:36 Колишня помічниця Залужного розповіла про його реакцію на звинувачення у втраті людей та територій

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Ексклюзив

13:15 Україна везе з саміту НАТО системи Patriot та літаки F-16, — головні підсумки з Вашингтона

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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У Росії залишається мало техніки для ведення бойових дій. Тих запасів, які наразі є у ворога, не вистачить навіть на рік.

Про це в п'ятницю, 12 липня, в ефірі Вечір.LIVE розповів військовий аналітик Євген Дикий.

Що каже військовий експерт щодо запасів техніки в РФ

Експерт зазначив, що танків ворогу вистачить приблизно на рік, тоді як запаси гармат скінчаться ще швидше.

"Корея надала РФ 130-й калібр, який востаннє використовувався під час Другої світової війни. У 70-х Радянський Союз всі ці гармати зняв з озброєння і поклав десь на склади, так от вони вже розконсервували ці гармати — і виявилось, що таких снарядів в Росії немає. І зробили вони це не від хорошого життя", — розповів Дикий.

Як ЗСУ нищить ворога

Нагадаємо, українські захисники продовжують завдавати російським окупантам суттєвих втрат. Зокрема, за добу 11 липня, за даними Генштабу, кількість ворожого війська зменшилася більш ніж на тисячу бійців. Крім того, загарбники втратили майже десяток танків, два засоби ППО, вісім одиниць спецтехніки, понад 80 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 26 БпЛА, п'ять крилатих ракет і 23 бойові броньовані машини.

Раніше прикордонники показали, як знищують окупантів на Бахмутському напрямку. Протягом кількох діб удару українських безпілотників зазнали ворожі гаубиці, легкові автівки та позиції загарбників.

Також ми повідомляли, що днями українські воїни-зенітники збили в Донецький області російський штурмовик Су-25. Літак, який обстрілював позиції наших військових, ліквідували на Покровському напрямку.

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00:24 Тривалих відключень не уникнути — які обмеження вводить Укренерго на електрику сьогодні

00:15 Обмеження на Львівщині — які графіки відключень світла діятимуть сьогодні

00:09 Не хотів йти у ТЦК за власним бажанням — в Одеській області судили чоловіка

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:06 Одеський фітнес-тренер, який побажав військовому смерті, вступив до лав ЗСУ

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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