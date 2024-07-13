Военный эксперт рассказал, сколько техники для ведения войны осталось в РФ

В России остается мало техники для ведения боевых действий. Тех запасов, которые есть у врага, не хватит даже на год.

Об этом в пятницу, 12 июля, в эфире Вечір.LIVE рассказал военный аналитик Евгений Дикий.

Что говорит военный эксперт касательно запасов техники в РФ

Эксперт отметил, что танков врагу хватит примерно на год, в то время как запасы пушек закончатся еще быстрее.

"Корея предоставила РФ 130-й калибр, который последний раз использовался во время Второй мировой войны. В 70-х Советский Союз все эти пушки снял с вооружения и положил где-то на склады, так вот они уже расконсервировали эти пушки — и оказалось, что таких снарядов в России нет. И сделали они это от хорошей жизни", — рассказал Дикий.

Как ВСУ уничтожает врага

Напомним, украинские защитники продолжают наносить российским оккупантам существенные потери. В частности, за сутки 11 июля, по данным Генштаба, количество вражеского войска уменьшилось более чем на тысячу бойцов. Кроме того, захватчики потеряли почти десяток танков, два средства ПВО, восемь единиц спецтехники, более 80 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 26 БпЛА, пять крылатых ракет и 23 боевые бронированные машины.

Ранее пограничники показали, как уничтожают оккупантов на Бахмутском направлении. В течение нескольких суток удар украинских беспилотников получили вражеские гаубицы, легковые автомобили и позиции захватчиков.

Также мы сообщали, что на днях украинские воины-зенитчики сбили в Донецкой области российский штурмовик Су-25. Самолет, обстреливавший позиции наших военных, ликвидировали на Покровском направлении.