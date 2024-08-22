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Верещук зробила заяву, щодо евакуації жителів Курщини

Верещук зробила заяву, щодо евакуації жителів Курщини

22 серпня 2024 р. 22:55

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10:46 Ляшко відправив перевірку у психлікарню Одещини, де бойовий медик оголосив голодування

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09:51 Нардепка пояснила, чому закон про реєстрацію зброї не спрацює в умовах війни

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Віцепрем'єрка України Ірина Верещук підкреслила важливість дотримання міжнародних норм гуманітарного права під час військових дій. У своїй заяві вона відзначила, що Росія кинула своїх людей на Курщині і ними фактично опікуються наші сили оборони.

Про це вона розповіла в коментарі для  Новини.LIVE у четвер, 22 серпня.

Верещук про евакуацію жителів Курщини

"Ці люди не потрібні Росії, але ви ж напевно самі чули — так, були журналісти, які брали коментарі, і самі росіяни це кажуть: "Нас кинули на призволяще, і ми нікому не потрібні, окрім військових української армії, які допомагають продуктовими наборами, медикаментами, водою", — зазначила Верещук

Вона відповіла на критику українського суспільства, щодо можливої евакуації росіян на територію України.

"Ніхто ніяких росіян не брав і не збирався, але ми зобов'язані виконати норми міжнародного гуманітарного права, що ми і зробили. До речі, ми отримали схвальні відгуки саме від міжнародної спільноти", — розповіла віцепрем'єрка.

На завершення Верещук акцентувала увагу на тому, що відсутність гуманітарних ініціатив з боку російської влади є злочином проти власних громадян.

"Це черговий злочин не лише по відношенню до українського народу на території України, який чинить Росія, а власне злочин проти власного народу. Росія не запитує про гуманітарний коридор і тим самим чинить злочин, і на міжнародній арені це має бути чітко артикульовано і зафіксовано", — додала Верещук.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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