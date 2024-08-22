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Верещук сделала заявление об эвакуации жителей Курщины

Верещук сделала заявление об эвакуации жителей Курщины

22 августа 2024 г. 22:55

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Вице-премьер Украины Ирина Верещук подчеркнула важность соблюдения международных норм гуманитарного права во время военных действий. В своем заявлении она отметила, что Россия бросила своих людей на Курщине и о них фактически заботятся наши силы обороны.

Об этом она рассказала в комментарии для  Новини.LIVE в четверг, 22 августа.

Верещук об эвакуации жителей Курщины

"Эти люди не нужны России, но вы же наверняка сами слышали — да, были журналисты, которые брали комментарии, и сами россияне это говорят: "Нас бросили на произвол судьбы, и мы никому не нужны, кроме военных украинской армии, помогающих продуктовыми наборами, медикаментами, водой", — отметила Верещук

Она ответила на критику украинского общества относительно возможной эвакуации россиян на территорию Украины.

"Никто никаких россиян не брал и не собирался, но мы обязаны выполнить нормы международного гуманитарного права, которые мы и сделали. Кстати, мы получили одобрительные отзывы именно от международного сообщества", — рассказала вице-премьер.

В завершение Верещук акцентировала внимание на том, что отсутствие гуманитарных инициатив со стороны российских властей является преступлением против собственных граждан.

"Это очередное преступление не только по отношению к украинскому народу на территории Украины, который совершает Россия, а собственно преступление против собственного народа. Россия не спрашивает о гуманитарном коридоре и тем самым совершает преступление, и на международной арене это должно быть четко артикулировано и зафиксировано", — добавила Верещук.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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