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Верещук пояснила важливість евакуації дорослих та дітей з прифронтових територій України

Верещук пояснила важливість евакуації дорослих та дітей з прифронтових територій України

13 серпня 2024 р. 19:55

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Text

19:55 Верещук пояснила важливість евакуації дорослих та дітей з прифронтових територій України

Text

18:02 Військовий заявив, що ворог намагається прорвати українську оборону на Донеччині

Text

17:48 Кого звинувачує Путін у прориві кордону та чому Британія заборонила бити по РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

14:39 На Курщині ЗСУ взяли у полон елітних військових, яких Росія захоче якнайшвидше обміняти — нардеп

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Росія готує помсту за Курщину та як можуть змінити мобілізаційний вік — ефір День.LIVE

Text

09:55 Братчук пояснив, як події в Курську вплинули на ситуацію на Покровському напрямку

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08:00 Заява Банкової про Курськ та корупція у Міненерго — ефір Ранок.LIVE

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Українським батькам з дітьми необхідно евакуюватись з прифронтових регіонів країни. Це питання щодо цивільних порушують військовослужбовці ЗСУ, які забезпечують виїзд людей.

Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в коментарі Новини.LIVE. 

Чому українцям варто евакуюватись з прифронтових регіонів

За її словами, до Мінреінтеграції з цього приводу звертаються самі українські армійці через обласні адміністрації. 

"Заклики переважно надходять до обласних військових адміністрацій, аби вони виконали розпорядження про евакуацію дорослих та дітей. Особливо, це стосується Донеччини", — каже вона. 

Верещук наголосила, що якщо на лінії вогню опиняться цивільні, російські солдати та бойовики "ДНР" зроблять з них "живий щит". 

"Не можна лишати цивільних фактично під перехресним вогнем! Військові вже вимагають провести примусову евакуацію, аби цивільні змогли врятувати життя. Зараз більшість населених пунктів готується до кругової оборони, й армія зможе організувати прикриті шляхи евакуації цивільних", — каже політикиня. 

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20:41 Обмежено придатний з відстрочкою — чи можуть таку людину відправити на ВЛК

20:38 Бої в Курській області та сіра зона біля Росії — вечірнє звернення Зеленського

20:34 У Беленюка на Олімпійських іграх в Парижі викрали годинник, а в інших — гроші

20:28 В СБУ опублікували перехоплені розмови ексзаступника міністра енергетики з іншими фігурантами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:17 Адвокат пояснив, скільки насправді має тривати навчання новобранців

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19:55 Верещук пояснила важливість евакуації дорослих та дітей з прифронтових територій України

Text

18:02 Військовий заявив, що ворог намагається прорвати українську оборону на Донеччині

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17:48 Кого звинувачує Путін у прориві кордону та чому Британія заборонила бити по РФ — ефір Вечір.LIVE

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14:39 На Курщині ЗСУ взяли у полон елітних військових, яких Росія захоче якнайшвидше обміняти — нардеп

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:00 Росія готує помсту за Курщину та як можуть змінити мобілізаційний вік — ефір День.LIVE

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09:55 Братчук пояснив, як події в Курську вплинули на ситуацію на Покровському напрямку

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08:00 Заява Банкової про Курськ та корупція у Міненерго — ефір Ранок.LIVE

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