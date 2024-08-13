Верещук пояснила важливість евакуації дорослих та дітей з прифронтових територій України

Українським батькам з дітьми необхідно евакуюватись з прифронтових регіонів країни. Це питання щодо цивільних порушують військовослужбовці ЗСУ, які забезпечують виїзд людей.

Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в коментарі Новини.LIVE.

Чому українцям варто евакуюватись з прифронтових регіонів

За її словами, до Мінреінтеграції з цього приводу звертаються самі українські армійці через обласні адміністрації.

"Заклики переважно надходять до обласних військових адміністрацій, аби вони виконали розпорядження про евакуацію дорослих та дітей. Особливо, це стосується Донеччини", — каже вона.

Верещук наголосила, що якщо на лінії вогню опиняться цивільні, російські солдати та бойовики "ДНР" зроблять з них "живий щит".

"Не можна лишати цивільних фактично під перехресним вогнем! Військові вже вимагають провести примусову евакуацію, аби цивільні змогли врятувати життя. Зараз більшість населених пунктів готується до кругової оборони, й армія зможе організувати прикриті шляхи евакуації цивільних", — каже політикиня.