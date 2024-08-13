Верещук объяснила важность эвакуации взрослых и детей с прифронтовых территорий Украины

Украинским родителям с детьми необходимо эвакуироваться из прифронтовых регионов страны. Этот вопрос относительно гражданских поднимают военнослужащие ВСУ, которые обеспечивают выезд людей.

Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в комментарии Новини.LIVE.

Почему украинцам следует эвакуироваться из прифронтовых регионов

По ее словам, в Минреинтеграцию по этому поводу обращаются сами украинские армейцы через областные администрации.

"Призывы преимущественно поступают в областные военные администрации, чтобы они выполнили распоряжение об эвакуации взрослых и детей. Особенно это касается Донецкой области", — говорит она.

Верещук подчеркнула, что если на линии огня окажутся гражданские, российские солдаты и боевики "ДНР" сделают из них "живой щит".

"Нельзя оставлять гражданских фактически под перекрестным огнем! Военные уже требуют провести принудительную эвакуацию, чтобы граждане смогли спасти жизнь. Сейчас большинство населенных пунктов готовятся к круговой обороне, и армия сможет организовать прикрытые пути эвакуации гражданских", — говорит политик.