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Верещук объяснила важность эвакуации взрослых и детей с прифронтовых территорий Украины

Верещук объяснила важность эвакуации взрослых и детей с прифронтовых территорий Украины

13 августа 2024 г. 19:55

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18:02 Военный заявил, что враг пытается прорвать украинскую оборону в Донецкой области

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17:48 Кого обвиняет Путин в прорыве границы и почему Великобритания запретила бить по РФ — эфир Вечір.LIVE

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14:39 В Курской области ВСУ взяли в плен элитных военных, которых Россия сама захочет обменять — нардеп

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13:00 Россия готовит месть за Курщину и как могут изменить мобилизационный возраст — эфир День.LIVE

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09:55 Братчук объяснил, как события в Курске повлияли на ситуацию на Покровском направлении

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Украинским родителям с детьми необходимо эвакуироваться из прифронтовых регионов страны. Этот вопрос относительно  гражданских поднимают военнослужащие ВСУ, которые обеспечивают выезд людей.

Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в комментарии Новини.LIVE.

Почему украинцам следует эвакуироваться из прифронтовых регионов

По ее словам, в Минреинтеграцию по этому поводу обращаются сами украинские армейцы через областные администрации.

"Призывы преимущественно поступают в областные военные администрации, чтобы они выполнили распоряжение об эвакуации взрослых и детей. Особенно это касается Донецкой области", — говорит она.

Верещук подчеркнула, что если на линии огня окажутся гражданские, российские солдаты и боевики "ДНР" сделают из них "живой щит".

"Нельзя оставлять гражданских фактически под перекрестным огнем! Военные уже требуют провести принудительную эвакуацию, чтобы граждане смогли спасти жизнь. Сейчас большинство населенных пунктов готовятся к круговой обороне, и армия сможет организовать прикрытые пути эвакуации гражданских", — говорит политик.

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20:17 Адвокат объяснил, сколько на самом деле должно длиться обучение новобранцев

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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