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Верещук пояснила, як ворог використовує місцеве населення на прифронтових територіях для диверсій

Верещук пояснила, як ворог використовує місцеве населення на прифронтових територіях для диверсій

13 серпня 2024 р. 20:20

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20:20 Верещук пояснила, як ворог використовує місцеве населення на прифронтових територіях для диверсій

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19:55 Верещук пояснила важливість евакуації дорослих та дітей з прифронтових територій України

Text

18:02 Військовий заявив, що ворог намагається прорвати українську оборону на Донеччині

Text

17:48 Кого звинувачує Путін у прориві кордону та чому Британія заборонила бити по РФ — ефір Вечір.LIVE

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14:39 На Курщині ЗСУ взяли у полон елітних військових, яких Росія захоче якнайшвидше обміняти — нардеп

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Росія готує помсту за Курщину та як можуть змінити мобілізаційний вік — ефір День.LIVE

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09:55 Братчук пояснив, як події в Курську вплинули на ситуацію на Покровському напрямку

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08:00 Заява Банкової про Курськ та корупція у Міненерго — ефір Ранок.LIVE

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Російська армія використовує цивільне населення у прифронтових регіонах для проведення диверсій. Ворог інколи перевдягається у цивільне, аби провокувати українських бійців відкривати по них вогонь. 

Про це заявила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук в коментарі Новини.LIVE. 

Росіяни перевдягаються в цивільний одяг

За її словами, для евакуації цивільних необхідно також посилити контр-диверсійні заходи. 

"Росіяни використовують все: від перевдягання у цивільне до російської мови, якою там можуть розмовляти. І так вони впритул підходять до наших підрозділів, і розстріляють їх", — сказала вона. 

Політик вчергове закликала не зволікати з евакуацією та покинути регіон активних бойових дій.

"Всі рішення в тих регіонах приймаються військовими адміністраціями. Якщо вони кажуть: треба виїхати — то треба так і зробити. Тому я дуже прошу не нехтувати ані своїм життям, ані життям бійців, особливо на Донеччині", — наголосила Верещук. 

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20:38 Бої в Курській області та сіра зона біля Росії — вечірнє звернення Зеленського

20:34 У Беленюка на Олімпійських іграх в Парижі викрали годинник, а в інших — гроші

20:28 В СБУ опублікували перехоплені розмови ексзаступника міністра енергетики з іншими фігурантами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:17 Адвокат пояснив, скільки насправді має тривати навчання новобранців

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20:20 Верещук пояснила, як ворог використовує місцеве населення на прифронтових територіях для диверсій

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19:55 Верещук пояснила важливість евакуації дорослих та дітей з прифронтових територій України

Text

18:02 Військовий заявив, що ворог намагається прорвати українську оборону на Донеччині

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17:48 Кого звинувачує Путін у прориві кордону та чому Британія заборонила бити по РФ — ефір Вечір.LIVE

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14:39 На Курщині ЗСУ взяли у полон елітних військових, яких Росія захоче якнайшвидше обміняти — нардеп

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:00 Росія готує помсту за Курщину та як можуть змінити мобілізаційний вік — ефір День.LIVE

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09:55 Братчук пояснив, як події в Курську вплинули на ситуацію на Покровському напрямку

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08:00 Заява Банкової про Курськ та корупція у Міненерго — ефір Ранок.LIVE

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