Верещук пояснила, як ворог використовує місцеве населення на прифронтових територіях для диверсій

Російська армія використовує цивільне населення у прифронтових регіонах для проведення диверсій. Ворог інколи перевдягається у цивільне, аби провокувати українських бійців відкривати по них вогонь.

Про це заявила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук в коментарі Новини.LIVE.

Росіяни перевдягаються в цивільний одяг

За її словами, для евакуації цивільних необхідно також посилити контр-диверсійні заходи.

"Росіяни використовують все: від перевдягання у цивільне до російської мови, якою там можуть розмовляти. І так вони впритул підходять до наших підрозділів, і розстріляють їх", — сказала вона.

Політик вчергове закликала не зволікати з евакуацією та покинути регіон активних бойових дій.

"Всі рішення в тих регіонах приймаються військовими адміністраціями. Якщо вони кажуть: треба виїхати — то треба так і зробити. Тому я дуже прошу не нехтувати ані своїм життям, ані життям бійців, особливо на Донеччині", — наголосила Верещук.