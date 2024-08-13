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Верещук объяснила, как враг использует местное население на прифронтовых территориях для диверсий

Верещук объяснила, как враг использует местное население на прифронтовых территориях для диверсий

13 августа 2024 г. 20:20

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20:20 Верещук объяснила, как враг использует местное население на прифронтовых территориях для диверсий

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20:20 Верещук объяснила, как враг использует местное население на прифронтовых территориях для диверсий

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19:55 Верещук объяснила важность эвакуации взрослых и детей с прифронтовых территорий Украины

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18:02 Военный заявил, что враг пытается прорвать украинскую оборону в Донецкой области

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17:48 Кого обвиняет Путин в прорыве границы и почему Великобритания запретила бить по РФ — эфир Вечір.LIVE

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14:39 В Курской области ВСУ взяли в плен элитных военных, которых Россия сама захочет обменять — нардеп

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:00 Россия готовит месть за Курщину и как могут изменить мобилизационный возраст — эфир День.LIVE

Text

09:55 Братчук объяснил, как события в Курске повлияли на ситуацию на Покровском направлении

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08:00 Заявление Банковой о Курске и коррупция в Минэнерго — эфир Ранок.LIVE

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Российская армия использует гражданское население в прифронтовых регионах для проведения диверсий . Враг иногда переодевается в гражданское, чтобы провоцировать украинских бойцов открывать по ним огонь.

Об этом заявила министр по реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук в комментарии Новини.LIVE.

Россияне переодеваются в гражданскую одежду

По ее словам, для эвакуации гражданских необходимо также усилить контрдиверсионные меры.

"Россияне используют все: от переодевания в гражданское до русского языка, на котором там могут разговаривать. И так они вплотную подходят к нашим подразделениям, и расстреляют их", — сказала она.

Политик в очередной раз призвала не медлить с эвакуацией и покинуть регион активных боевых действий.

"Все решения в тех регионах принимаются военными администрациями. Если они говорят: надо уехать — надо так и сделать. Поэтому я очень прошу не пренебрегать ни своей жизнью, ни жизнью бойцов, особенно в Донецкой области", — подчеркнула Верещук.

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20:17 Адвокат объяснил, сколько на самом деле должно длиться обучение новобранцев

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:08 На юге оккупанты остались без техники — пограничники показали доказательства

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19:55 Верещук объяснила важность эвакуации взрослых и детей с прифронтовых территорий Украины

Text

18:02 Военный заявил, что враг пытается прорвать украинскую оборону в Донецкой области

Text

17:48 Кого обвиняет Путин в прорыве границы и почему Великобритания запретила бить по РФ — эфир Вечір.LIVE

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14:39 В Курской области ВСУ взяли в плен элитных военных, которых Россия сама захочет обменять — нардеп

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:00 Россия готовит месть за Курщину и как могут изменить мобилизационный возраст — эфир День.LIVE

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09:55 Братчук объяснил, как события в Курске повлияли на ситуацию на Покровском направлении

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08:00 Заявление Банковой о Курске и коррупция в Минэнерго — эфир Ранок.LIVE

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