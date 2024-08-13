Верещук объяснила, как враг использует местное население на прифронтовых территориях для диверсий

Российская армия использует гражданское население в прифронтовых регионах для проведения диверсий . Враг иногда переодевается в гражданское, чтобы провоцировать украинских бойцов открывать по ним огонь.

Об этом заявила министр по реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук в комментарии Новини.LIVE.

Россияне переодеваются в гражданскую одежду

По ее словам, для эвакуации гражданских необходимо также усилить контрдиверсионные меры.

"Россияне используют все: от переодевания в гражданское до русского языка, на котором там могут разговаривать. И так они вплотную подходят к нашим подразделениям, и расстреляют их", — сказала она.

Политик в очередной раз призвала не медлить с эвакуацией и покинуть регион активных боевых действий.

"Все решения в тех регионах принимаются военными администрациями. Если они говорят: надо уехать — надо так и сделать. Поэтому я очень прошу не пренебрегать ни своей жизнью, ни жизнью бойцов, особенно в Донецкой области", — подчеркнула Верещук.