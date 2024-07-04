Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow В Україні мільйони людей на межі бідності — ексурядовець Рева розповів деталі arrow
В Україні мільйони людей на межі бідності — ексурядовець Рева розповів деталі

В Україні мільйони людей на межі бідності — ексурядовець Рева розповів деталі

04 липня 2024 р. 15:36

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

16:36 В Україні стрімко зростає закриття ФОПів — дебати Реви та Рохова в прямому ефірі

Text

15:36В Україні мільйони людей на межі бідності — ексурядовець Рева розповів деталі

Text

15:35 Нардеп відреагував на схеми пов'язані з українськими дітьми для виїзду за кордон і збагачення

Text

14:25 Енергетична ситуація в Україні — Рябцев заявив, коли в Україні зменшиться дефіцит

Text

13:21 Чи відправлять Шмигаля у відставку — нардеп пояснив ситуацію в уряду

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:15 Нардеп назвав кількість енергоблоків, які відновлять в Україні до кінця року

Text

12:46Доля Байдена на виборах, ймовірна відставка Шмигаля та чи буде Україна в НАТО — ефір День.LIVE

Text

10:09 У ЄС відмовляються збільшити імпорт електроенергії для України — Спілка споживачів

Text

07:49 Нові рішення влади щодо електропостачання та що буде з мобільним зв'язком в Україні — Ранок.LIVE

Text

00:29 Крейденко пояснив, чому в Раді з'явилася пропозиція про підвищення зарплати помічникам депутатів

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

16:36 В Україні стрімко зростає закриття ФОПів — дебати Реви та Рохова в прямому ефірі

Text

15:36 В Україні мільйони людей на межі бідності — ексурядовець Рева розповів деталі

Text

15:35 Нардеп відреагував на схеми пов'язані з українськими дітьми для виїзду за кордон і збагачення

Text

14:25 Енергетична ситуація в Україні — Рябцев заявив, коли в Україні зменшиться дефіцит

Text

13:21 Чи відправлять Шмигаля у відставку — нардеп пояснив ситуацію в уряду

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:15 Нардеп назвав кількість енергоблоків, які відновлять в Україні до кінця року

Text

12:46 Доля Байдена на виборах, ймовірна відставка Шмигаля та чи буде Україна в НАТО — ефір День.LIVE

Text

10:09 У ЄС відмовляються збільшити імпорт електроенергії для України — Спілка споживачів

Text

07:49 Нові рішення влади щодо електропостачання та що буде з мобільним зв'язком в Україні — Ранок.LIVE

Text

00:29 Крейденко пояснив, чому в Раді з'явилася пропозиція про підвищення зарплати помічникам депутатів

Через війну в Україні майже дев'ять мільйонів громадян опинилися на межі бідності. Водночас на думку ексміністра соцполітики України, Андрія Реви, чинний український уряд живе цілком повнокровним життям. 

Про це він заявив в ефірі День.LIVE.

Мільйони українців на межі бідності

За його словами, про це свідчить наведена офіційна статистика.

"І ось в цих умовах міністр соціальної політики каже, що потрібно оптимізувати виплати. З ВПО це вже сталося, і що у висновку — понад мільйон переселенців втратили на це право", — каже колишній урядовець.

Як зауважив ексміністр, така само ситуація стосується і пенсіонерів. 

"Мінімальна пенсія сьогодні складає 2361 грн. На ці гроші можна прожити? Авжеж, що ні!  Тоді що трапиться, якщо ці гроші будуть заморожені? Вже хотіли заморозити тарифи на світло, що у висновку — на 60% злетіли", — сказав Рева. 

Нагадаємо, раніше в українському уряді оголосили про плани у найближчі роки регулярно здійснювати осучаснення пенсійних виплат, в тому числі — проведення індексацій пенсій до 2028 року.

Водночас громадяни, яким виповнилося понад 70 років, отримають компенсаційні доплати до пенсії, якщо вона не досягає розміру середньої зарплатні в Україні за 2020 рік.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

16:46 Над Києвом здійнявся дим — місцеві пабліки повідомляють про пожежу біля Поштової площі

16:42 Закупив електроенергію для міста за завищеною ціною — у Чернівцях оголосили підозру чиновнику

Text

16:36 В Україні стрімко зростає закриття ФОПів — дебати Реви та Рохова в прямому ефірі

Термінова новина

16:35 В Одесі та області лунають вибухи

16:34 Які відомості про військовозобов'язаного потрібні для бронювання

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:29 Фонд Вадима Столара запустив курс психологічної самодопомоги для українців

16:23 Збитки на понад вісім млн грн — посадовцю Укренерго обрали запобіжний захід

16:10 У Києві ексголову організації Червоного Хреста підозрюють у привласненні гуманітарної допомоги

16:04 Нардеп назвав число українців від 25 до 60 років — скільки військовозобов'язаних та заброньованих

16:02 Малюків-засновників Києва одягли в символічне вбрання з нагоди Дня незалежності США — фото

16:46 Над Києвом здійнявся дим — місцеві пабліки повідомляють про пожежу біля Поштової площі

16:42 Закупив електроенергію для міста за завищеною ціною — у Чернівцях оголосили підозру чиновнику

Термінова новина

16:35 В Одесі та області лунають вибухи

16:34 Які відомості про військовозобов'язаного потрібні для бронювання

16:29 Фонд Вадима Столара запустив курс психологічної самодопомоги для українців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:23 Збитки на понад вісім млн грн — посадовцю Укренерго обрали запобіжний захід

16:10 У Києві ексголову організації Червоного Хреста підозрюють у привласненні гуманітарної допомоги

16:04 Нардеп назвав число українців від 25 до 60 років — скільки військовозобов'язаних та заброньованих

16:02 Малюків-засновників Києва одягли в символічне вбрання з нагоди Дня незалежності США — фото

16:01 На Харківщині через російські обстріли знеструмилась підстанція — яка ситуація зі світлом

12:01 Вибори у США, вступ України до НАТО та переговори з РФ — велике інтерв'ю з конгресменом США

09:19 У травні загинуло найбільше цивільних за рік: ООН представила новий звіт щодо ситуації в Україні

Ексклюзив

06:33 Тіньовий ринок бронювання — скільки коштує "відкосити" від мобілізації

3 липня 2024

15:01 Відсутність світла у +35 — як Одеса долає спеку

06:19 Коли припинять відключати електрику — експерт пролив світло на кінець блекаутів

05:50 Це сором для армії — історія бійця з Луцька, який втратив обидві ноги

2 липня 2024
Ексклюзив

19:13 Інспекція пляжу в одеській Аркадії — ціни, укриття та атмосфера

17:28 Орбан в Києві вперше за 12 років — що стоїть за його неочікуваним візитом

16:14 У Європі знижується інфляція — чи будуть меншими відсоткові ставки

06:40 Скільки коштує мідь у липні — яка ціна за 1 кг кольорових металів в Україні

Text

16:36 В Україні стрімко зростає закриття ФОПів — дебати Реви та Рохова в прямому ефірі

Text

15:36 В Україні мільйони людей на межі бідності — ексурядовець Рева розповів деталі

Text

15:35 Нардеп відреагував на схеми пов'язані з українськими дітьми для виїзду за кордон і збагачення

Text

14:25 Енергетична ситуація в Україні — Рябцев заявив, коли в Україні зменшиться дефіцит

Text

13:21 Чи відправлять Шмигаля у відставку — нардеп пояснив ситуацію в уряду

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:15 Нардеп назвав кількість енергоблоків, які відновлять в Україні до кінця року

Text

12:46 Доля Байдена на виборах, ймовірна відставка Шмигаля та чи буде Україна в НАТО — ефір День.LIVE

Text

10:09 У ЄС відмовляються збільшити імпорт електроенергії для України — Спілка споживачів

Text

07:49 Нові рішення влади щодо електропостачання та що буде з мобільним зв'язком в Україні — Ранок.LIVE

Text

00:29 Крейденко пояснив, чому в Раді з'явилася пропозиція про підвищення зарплати помічникам депутатів