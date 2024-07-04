В Україні мільйони людей на межі бідності — ексурядовець Рева розповів деталі

Через війну в Україні майже дев'ять мільйонів громадян опинилися на межі бідності. Водночас на думку ексміністра соцполітики України, Андрія Реви, чинний український уряд живе цілком повнокровним життям.

Про це він заявив в ефірі День.LIVE.

Мільйони українців на межі бідності

За його словами, про це свідчить наведена офіційна статистика.

"І ось в цих умовах міністр соціальної політики каже, що потрібно оптимізувати виплати. З ВПО це вже сталося, і що у висновку — понад мільйон переселенців втратили на це право", — каже колишній урядовець.

Як зауважив ексміністр, така само ситуація стосується і пенсіонерів.

"Мінімальна пенсія сьогодні складає 2361 грн. На ці гроші можна прожити? Авжеж, що ні! Тоді що трапиться, якщо ці гроші будуть заморожені? Вже хотіли заморозити тарифи на світло, що у висновку — на 60% злетіли", — сказав Рева.

Нагадаємо, раніше в українському уряді оголосили про плани у найближчі роки регулярно здійснювати осучаснення пенсійних виплат, в тому числі — проведення індексацій пенсій до 2028 року.

Водночас громадяни, яким виповнилося понад 70 років, отримають компенсаційні доплати до пенсії, якщо вона не досягає розміру середньої зарплатні в Україні за 2020 рік.