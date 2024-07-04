В Украине миллионы людей на грани бедности — экс-чиновник Рева рассказал детали

В результате в Украине почти девять миллионов граждан оказались на грани бедности. В то же время, по мнению эксминистра соцполитики Украины, Андрея Ревы, действующее украинское правительство живет полностью полнокровной жизнью.

Об этом он заявил в эфире День.LIVE.

Миллионы украинцев на грани бедности

По его словам, об этом свидетельствует официальная статистика.

"И вот в этих условиях министр социальной политики говорит, что нужно оптимизировать выплаты. Из ВПЛ это уже произошло, и что в заключении — более миллиона переселенцев потеряли на это право", — говорит бывший чиновник.

Как отметил эксминистр, такая же ситуация касается и пенсионеров.

"Минимальная пенсия сегодня составляет 2361 грн. На эти деньги можно прожить? Конечно, нет! Тогда что случится, если эти деньги будут заморожены? Уже хотели заморозить тарифы на свет, что в итоге — на 60% взлетели", — сказал Рева.

Напомним, ранее в украинском правительстве объявили о планах в ближайшие годы регулярно осуществлять осовременивание пенсионных выплат, в том числе проведение индексаций пенсий до 2028 года.

В то же время граждане, которым исполнилось более 70 лет, получат компенсационные доплаты к пенсии, если она не достигает размера средней зарплаты в Украине за 2020 год.