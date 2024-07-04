Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow В Украине миллионы людей на грани бедности — экс-чиновник Рева рассказал детали arrow
В Украине миллионы людей на грани бедности — экс-чиновник Рева рассказал детали

В Украине миллионы людей на грани бедности — экс-чиновник Рева рассказал детали

4 июля 2024 г. 15:36

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

16:36 В Украине стремительно растет закрытие ФЛП — дебаты Ревы и Рохова в прямом эфире

Text

15:36В Украине миллионы людей на грани бедности — экс-чиновник Рева рассказал детали

Text

15:35 Нардеп отреагировал на схемы, связанные с украинскими детьми для выезда за границу и обогащения

Text

14:25 Энергетическая ситуация в Украине — Рябцев заявил, когда в Украине уменьшится дефицит

Text

13:21 Отправят ли Шмыгаля в отставку — нардеп объяснил ситуацию у правительства

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:15 Нардеп назвал количество энергоблоков, которые возобновят в Украине до конца года

Text

12:46Судьба Байдена на выборах, возможная отставка Шмыгаля и будет ли Украина в НАТО — эфир День.LIVE

Text

10:09 В ЕС отказываются увеличить импорт электроэнергии для Украины — Союз потребителей

Text

07:49 Новые решения власти по электроснабжению и что будет с мобильной связью в Украине — Ранок.LIVE

Text

00:29 Крейденко объяснил, почему в Раде появилось предложение о повышении зарплаты помощникам депутатов

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

16:36 В Украине стремительно растет закрытие ФЛП — дебаты Ревы и Рохова в прямом эфире

Text

15:36 В Украине миллионы людей на грани бедности — экс-чиновник Рева рассказал детали

Text

15:35 Нардеп отреагировал на схемы, связанные с украинскими детьми для выезда за границу и обогащения

Text

14:25 Энергетическая ситуация в Украине — Рябцев заявил, когда в Украине уменьшится дефицит

Text

13:21 Отправят ли Шмыгаля в отставку — нардеп объяснил ситуацию у правительства

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:15 Нардеп назвал количество энергоблоков, которые возобновят в Украине до конца года

Text

12:46 Судьба Байдена на выборах, возможная отставка Шмыгаля и будет ли Украина в НАТО — эфир День.LIVE

Text

10:09 В ЕС отказываются увеличить импорт электроэнергии для Украины — Союз потребителей

Text

07:49 Новые решения власти по электроснабжению и что будет с мобильной связью в Украине — Ранок.LIVE

Text

00:29 Крейденко объяснил, почему в Раде появилось предложение о повышении зарплаты помощникам депутатов

В результате в Украине почти девять миллионов граждан оказались на грани бедности. В то же время, по мнению эксминистра соцполитики Украины, Андрея Ревы, действующее украинское правительство живет полностью полнокровной жизнью.

Об этом он заявил в эфире День.LIVE.

Миллионы украинцев на грани бедности

По его словам, об этом свидетельствует официальная статистика.

"И вот в этих условиях министр социальной политики говорит, что нужно оптимизировать выплаты. Из ВПЛ это уже произошло, и что в заключении — более миллиона переселенцев потеряли на это право", — говорит бывший чиновник.

Как отметил эксминистр, такая же ситуация касается и пенсионеров.

"Минимальная пенсия сегодня составляет 2361 грн. На эти деньги можно прожить? Конечно, нет! Тогда что случится, если эти деньги будут заморожены? Уже хотели заморозить тарифы на свет, что в итоге — на 60% взлетели", — сказал Рева.

Напомним, ранее в украинском правительстве объявили о планах в ближайшие годы регулярно осуществлять осовременивание пенсионных выплат, в том числе проведение индексаций пенсий до 2028 года.

В то же время граждане, которым исполнилось более 70 лет, получат компенсационные доплаты к пенсии, если она не достигает размера средней зарплаты в Украине за 2020 год.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео
Text

16:36 В Украине стремительно растет закрытие ФЛП — дебаты Ревы и Рохова в прямом эфире

Срочная новость

16:35 В Одесской области раздался громкий взрыв

16:34 Какие сведения о военнообязанном нужны для бронирования

16:29 Фонд Вадима Столара запустил курс психологической самопомощи для украинцев

16:23 Ущерб более чем на восемь млн грн — чиновнику Укрэнерго избрали меру пресечения

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:10 В Киеве экс-главу организации Красного Креста подозревают в присвоении гуманитарной помощи

16:04 Нардеп назвал число украинцев от 25 до 60 лет — сколько военнообязанных и забронированных

16:02 Малышей-основателей Киева одели в символический наряд по случаю Дня независимости США — фото

16:01 В Харьковской области из-за российских обстрелов обесточилась подстанция — какая ситуация со светом

15:58 В Одесской области все чаще стали закрывать ФЛП — рейтинг

Срочная новость

16:35 В Одесской области раздался громкий взрыв

16:34 Какие сведения о военнообязанном нужны для бронирования

16:29 Фонд Вадима Столара запустил курс психологической самопомощи для украинцев

16:23 Ущерб более чем на восемь млн грн — чиновнику Укрэнерго избрали меру пресечения

16:10 В Киеве экс-главу организации Красного Креста подозревают в присвоении гуманитарной помощи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:04 Нардеп назвал число украинцев от 25 до 60 лет — сколько военнообязанных и забронированных

16:02 Малышей-основателей Киева одели в символический наряд по случаю Дня независимости США — фото

16:01 В Харьковской области из-за российских обстрелов обесточилась подстанция — какая ситуация со светом

15:58 В Одесской области все чаще стали закрывать ФЛП — рейтинг

15:52 Правительство выделило 5,7 млрд грн на жилье для ветеранов — кто может получить средства

12:01 Выборы в США, вступление Украины в НАТО и переговоры с РФ — большое интервью с конгрессменом США

09:19 В мае погибло больше всего гражданских за год: ООН представила новый отчет по ситуации в Украине

Эксклюзив

06:33 Теневой рынок бронирования — сколько стоит "откосить" от мобилизации

3 июля 2024

15:01 Отсутствие света в +35 — как Одесса преодолевает жару

06:19 Когда прекратят отключать электрику — эксперт пролил свет на конец блэкаутов

05:50 Это позор для армии — история бойца из Луцка, потерявшего обе ноги

2 июля 2024
Эксклюзив

19:13 Инспекция пляжа в одесской Аркадии — цены, укрытия и атмосфера

17:28 Орбан в Киеве впервые за 12 лет — что стоит за его неожиданным визитом

16:14 В Европе снижается инфляция — будут ли меньше процентные ставки

06:40 Сколько стоит медь в июле — какая цена за 1 кг цветных металлов в Украине

Text

16:36 В Украине стремительно растет закрытие ФЛП — дебаты Ревы и Рохова в прямом эфире

Text

15:36 В Украине миллионы людей на грани бедности — экс-чиновник Рева рассказал детали

Text

15:35 Нардеп отреагировал на схемы, связанные с украинскими детьми для выезда за границу и обогащения

Text

14:25 Энергетическая ситуация в Украине — Рябцев заявил, когда в Украине уменьшится дефицит

Text

13:21 Отправят ли Шмыгаля в отставку — нардеп объяснил ситуацию у правительства

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:15 Нардеп назвал количество энергоблоков, которые возобновят в Украине до конца года

Text

12:46 Судьба Байдена на выборах, возможная отставка Шмыгаля и будет ли Украина в НАТО — эфир День.LIVE

Text

10:09 В ЕС отказываются увеличить импорт электроэнергии для Украины — Союз потребителей

Text

07:49 Новые решения власти по электроснабжению и что будет с мобильной связью в Украине — Ранок.LIVE

Text

00:29 Крейденко объяснил, почему в Раде появилось предложение о повышении зарплаты помощникам депутатов