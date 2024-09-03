В Третій штурмовій заявили, що ЗСУ налагодили систему виявлення та знищення сил ворога

Лейтенант 3-ї окремої штурмової бригади Максим Зайченко заявив, що українські військові значно просунулися у налаштуванні системи для виявлення та знищення ворожих об'єктів. Проте, він наголосив, що окупанти адаптуються до українських тактик.

Про це він заявив в ефірі День.LIVE у вівторок, 3 вересня.

Знищення сил ворога

"У небі дуже велика кількість і розвідувальних дронів противника, і ударних. Керовані авіабомби теж наносять суттєве ураження, але більше вглибину оборони наших підрозділів", — зазначив Зайченко.

Він додав, що попри це українські військові успішно організували систему, яка ефективно знищує ворожу техніку та командні пункти на різних ділянках фронту.