В Третьей штурмовой заявили, что ВСУ наладили систему обнаружения и уничтожения сил врага

Лейтенант 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Зайченко заявил, что украинские военные значительно продвинулись в настройке системы для обнаружения и уничтожения вражеских объектов. Однако он подчеркнул, что оккупанты адаптируются к украинским тактикам.

Об этом он заявил в эфире День.LIVE во вторник, 3 сентября.

Уничтожение сил врага

"В небе очень большое количество и разведывательных дронов противника, и ударных. Управляемые авиабомбы тоже наносят существенное поражение, но больше в глубину обороны наших подразделений", — отметил Зайченко.

Он добавил, что, несмотря на это, украинские военные успешно организовали систему, которая эффективно уничтожает вражескую технику и командные пункты на разных участках фронта.