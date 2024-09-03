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В Третьей штурмовой заявили, что ВСУ наладили систему обнаружения и уничтожения сил врага

В Третьей штурмовой заявили, что ВСУ наладили систему обнаружения и уничтожения сил врага

3 сентября 2024 г. 16:28

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12:18 Экономист объяснил, для чего действительно хотят переименовать "копейку" в "шаг"

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11:01 Враг подойдет к Покровску, но это не означает, что РФ быстро его захватит, — военный аналитик.

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Лейтенант 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Зайченко заявил, что украинские военные значительно продвинулись в настройке системы для обнаружения и уничтожения вражеских объектов. Однако он подчеркнул, что оккупанты адаптируются к украинским тактикам.

Об этом он заявил в эфире День.LIVE во вторник, 3 сентября.

Уничтожение сил врага

"В небе очень большое количество и разведывательных дронов противника, и ударных. Управляемые авиабомбы тоже наносят существенное поражение, но больше в глубину обороны наших подразделений", — отметил Зайченко.

Он добавил, что, несмотря на это, украинские военные успешно организовали систему, которая эффективно уничтожает вражескую технику и командные пункты на разных участках фронта.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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