Удар по Конотопу — один із поранених намагався допомогти людям, але постраждав сам

Після удару по Конотопу Сумської області цивільний чоловік намагався допомогти людям, але постраждав сам. Наразі він у критично важкому стані.

Про це повідомив мер міста Артем Семеніхін в ефірі День.LIVE.

Наслідки удару по Конотопу 12 вересня

Семеніхін розповів, що внаслідок російського удару по місту 14 людей отримали поранення, один із них — у реанімації. Цей чоловік почув перші вибухи й виїхав на місце події, щоб допомогти іншим.

"Автівка, у якій він їхав, вибухнула від "шахеда". Це дуже хороша людина, на превеликий жаль, прогнози дуже невтішні щодо нього", — сказав мер.

Крім того, Семеніхін додав, що водопостачання в Конотопі вже майже повністю відновлене. У багатьох навчальних та медичних закладах пошкоджено сотні вікон. Лікарні нараз працюють у штатному режимі.

Удар по Конотопу — що відомо

Російська армія вночі 12 вересня атакували ударними дронами Конотоп. Під ударом опинилась цивільна інфраструктура, зокрема, пошкоджено сім багатоквартирних будинків, один приватний житловий будинок, медичний та навчальний заклади, три автомобілі, гаражний кооператив, магазин та банківська установа.

У Сумській обласній прокуратурі заявили, що правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.