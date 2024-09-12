Удар по Конотопу — один из раненых пытался помочь людям, но пострадал сам

После удара по Конотопу Сумской области гражданский мужчина пытался помочь людям, но пострадал сам. Сейчас он находится в критически тяжелом состоянии.

Об этом сообщил мэр города Артем Семенихин в эфире День.LIVE.

Последствия удара по Конотопу 12 сентября

Семенихин рассказал, что в результате российского удара по городу 14 человек получили ранения, один из них — в реанимации. Этот мужчина услышал первые взрывы и уехал на место происшествия, чтобы помочь другим.

"Автомобиль, в котором он ехал, взорвался от "шахеда". Это очень хороший человек, к сожалению, прогнозы очень неутешительные по отношению к нему", — сказал мэр.

Кроме того, Семенихин добавил, что водоснабжение в Конотопе уже почти полностью восстановлено. Во многих учебных и медицинских учреждениях повреждены сотни окон. Больницы сейчас работают в штатном режиме.

Удар по Конотопу — что известно

Российская армия ночью 12 сентября атаковала ударными дронами Конотоп. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура, в том числе поврежденные семь многоквартирных домов, один частный жилой дом, медицинское и учебное заведения, три автомобиля, гаражный кооператив, магазин и банковское учреждение.

В Сумской областной прокуратуре заявили, что правоохранители проводят досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.