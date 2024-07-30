У ЗСУ спростували інформацію про захоплення росіянами Роботиного

Речник оперативного угрупування військ "Таврія" Дмитро Лиховій спростував інформацію про захоплення Роботиного Запорізької області, яка шириться мережею. Він додав, що село переважно знаходиться в "сірій" зоні.

Про це військовий розповів в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 30 липня.

Ситуація на фронті

"Некоректно говорити, що він (ворог. — Ред.) накопичив 90 тисяч особового складу. Тому що ця кількість залишається сталою вже тривалий час. І вона порівняно менша, ніж противник має на інших ділянках фронту", — розповів Лиховій.

Він також заявив, що в зоні відповідальності "Таврії", а саме на Придніпровському, Оріхівському та Гуляйпільському напрямках, наразі не виявлено ознак формування наступального угруповання росіян. Лиховій додав, що окупанти нещодавно намагалися штурмувати Гуляйполе, але були швидко знищені.

За його словами, ресурси противника обмежені, що унеможливлює ефективний наступ на кількох напрямках одночасно.

Нагадаємо, що Міністерство оборони Великої Британії спрогнозувало, що Росія продовжить тактичні просування у Донецькій області в найближчі тижні.

Також ми повідомляли, що російські війська почали використовувати тактику прокладання тунелів на Торецькому напрямку. Подібні тунелі використовувалися росіянами в Авдіївці, тому можуть становити серйозну загрозу для українських позицій.