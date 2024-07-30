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У ЗСУ спростували інформацію про захоплення росіянами Роботиного

У ЗСУ спростували інформацію про захоплення росіянами Роботиного

30 липня 2024 р. 16:58

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14:54 Нардеп пояснив, як відбудовуються енергетичні об'єкти, знищені російськими загарбниками

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13:15 Зміни у ситуації на фронті на Харківщині та три місяці без відключень — ефір День.LIVE

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13:06 Нардеп назвав кількість депутатів, які хочуть піти з парламенту

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Text

13:00 Речник НОК України пояснив, кого із спортсменів довелося зняти зі змагань

Text

11:52 Юрист заявив, як потрібно карати тих, хто спалює авто військових

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10:51 Військовий відреагував на заяву про відсутність зарплат в армії

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Речник оперативного угрупування військ "Таврія" Дмитро Лиховій спростував інформацію про захоплення Роботиного Запорізької області, яка шириться мережею. Він додав, що село переважно знаходиться в "сірій" зоні.

Про це військовий розповів в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 30 липня.

Ситуація на фронті

"Некоректно говорити, що він (ворог. — Ред.)  накопичив 90 тисяч особового складу. Тому що ця кількість залишається сталою вже тривалий час. І вона порівняно менша, ніж противник має на інших ділянках фронту", — розповів Лиховій.

Він також заявив, що в зоні відповідальності "Таврії", а саме на Придніпровському, Оріхівському та Гуляйпільському напрямках, наразі не виявлено ознак формування наступального угруповання росіян. Лиховій додав, що окупанти нещодавно намагалися штурмувати Гуляйполе, але були швидко знищені.

За його словами, ресурси противника обмежені, що унеможливлює ефективний наступ на кількох напрямках одночасно.

Нагадаємо, що Міністерство оборони Великої Британії спрогнозувало, що Росія продовжить тактичні просування у Донецькій області в найближчі тижні. 

Також ми повідомляли, що російські війська почали використовувати тактику прокладання тунелів на Торецькому напрямку. Подібні тунелі використовувалися росіянами в Авдіївці, тому можуть становити серйозну загрозу для українських позицій.

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17:00 В Україні можуть виникнути проблеми з перетином кордону — названо причину

16:48 Кабмін звільнив низку посадовців енергетичних відомств — що трапилось

16:27 Інспектор ДСНС виправданий у справі щодо "Вікторії" — рішення суду

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:25 Жіноча збірна України з фехтування поступилася Китаю у чвертьфіналі Олімпіади

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