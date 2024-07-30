В ВСУ опровергли информацию о захвате россиянами Роботиного

Спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой опроверг распространяющуюся сетью информацию о захвате Роботиного Запорожской области. Он добавил, что село преимущественно находится в "серой" зоне.

Об этом военный рассказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 30 июля.

Ситуация на фронте

"Некорректно говорить, что он (враг. — Ред.) накопил 90 тысяч личного состава. Потому что это количество остается постоянным уже длительное время. И оно сравнительно меньше, чем у противника на других участках фронта", — рассказал Лиховой.

Он также заявил, что в зоне ответственности "Таврии", а именно на Приднепровском, Ореховском и Гуляйпольском направлениях, пока не выявлены признаки формирования наступательной группировки россиян. Лиховой добавил, что оккупанты недавно пытались штурмовать Гуляйполе, но были быстро уничтожены.

По его словам, ресурсы противника ограничены, что делает невозможным эффективное наступление на нескольких направлениях одновременно.

Напомним, что Министерство обороны Великобритании спрогнозировало, что Россия продолжит тактические продвижения в Донецкой области в ближайшие недели.

Также мы сообщали, что российские войска начали использовать тактику прокладки тоннелей на Торецком направлении. Подобные тоннели использовались россиянами в Авдеевке, поэтому могут представлять серьезную угрозу для украинских позиций.