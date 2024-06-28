У Третій штурмовій спростували заяви про "снарядний голод" росіян

Голова штабного благодійного фонду 3-ї окремої штурмової бригади Олег Петренко заявив, що заяви про "снарядний голод" російських загарбників не відповідають дійсності. За його словами, на різних напрямках по-різному.

Про це Олег Петренко розповів в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 28 червня.

"Снарядний голод" армії РФ

"Те, що офіційно говориться про співвідношення один до трьох — це не може бути достатньо. Це в три рази на кожний наш снаряд, тричі стріляють росіяни. Думаю, що ситуація трохи гірша. На різних напрямках по-різному", — розповів Петренко.

Нагадаємо, що в рамках чеської ініціативи, Україна вже отримала 50 тисяч боєприпасів. До кінця поточного року Чехія планує передати ЗСУ до 500 тисяч снарядів.

Також ми повідомляли, що російські війська зберігають темп своїх наступальних операцій на Торецькому напрямку Донецької області з моменту активізації в цьому районі 18 червня.

Крім того, у Харківській області Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію та вибити противників з деяких позицій.

Додамо, в Генштабі відзвітували, що протягом минулої доби ЗСУ вдалося ліквідувати чималу кількість ворожої техніки. Також ворог втратив 1170 осіб особового складу.