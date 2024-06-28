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В Третьей штурмовой опровергли заявления о "снарядном голоде" россиян

В Третьей штурмовой опровергли заявления о "снарядном голоде" россиян

28 июня 2024 г. 23:59

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23:26 День Конституции Украины и поднимут ли тарифы на газ осенью — главные новости 28 июня

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18:17 Нардеп рассказала, сколько в Украине ветеранов

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18:14 Пограничники сообщили жуткое количество погибших мужчин, которые утонули в Тисе

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17:50 Соглашение по безопасности Украины с ЕС и итоги дебатов Трампа и Байдена — эфир Новини.LIVE

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13:00 Как прошли дебаты Байдена и Трампа — вживую из США

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13:00 Потеря десанта России в Волчанске и заявления Орбана о Закарпатье — эфир Новини.LIVE

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Глава штабного благотворительного фонда 3-й отдельной штурмовой бригады Олег Петренко заявил, что заявления о "снарядном голоде" российских захватчиков не соответствуют действительности. По его словам, на разных направлениях по-разному.

Об этом Олег Петренко рассказал в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 28 июня.

"Снарядный голод" армии РФ

"То, что официально говорится о соотношении один к трем — это не может быть достаточно. Это в три раза в каждый наш снаряд, трижды стреляют россияне. Думаю, что ситуация немного хуже. На разных направлениях по-разному", — рассказал Петренко.

Напомним, что в рамках чешской инициативы Украина уже получила 50 тысяч боеприпасов. До конца текущего года Чехия планирует передать ВСУ до 500 тысяч снарядов.

Также мы сообщали, что российские войска сохраняют темп своих наступательных операций в Торецком направлении Донецкой области с момента активизации в этом районе 18 июня.

Кроме того, в Харьковской области силам обороны удалось стабилизировать ситуацию и выбить противников с некоторых позиций.

Добавим, в Генштабе отчитались, что за прошедшие сутки ВСУ удалось ликвидировать немалое количество вражеской техники. Также враг потерял 1170 человек личного состава.

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18:17 Нардеп рассказала, сколько в Украине ветеранов

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18:14 Пограничники сообщили жуткое количество погибших мужчин, которые утонули в Тисе

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17:50 Соглашение по безопасности Украины с ЕС и итоги дебатов Трампа и Байдена — эфир Новини.LIVE

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