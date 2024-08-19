Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow У Сухопутних військах назвали кількість людей, які Росія вимушена перекинути на Курщину arrow
У Сухопутних військах назвали кількість людей, які Росія вимушена перекинути на Курщину

У Сухопутних військах назвали кількість людей, які Росія вимушена перекинути на Курщину

19 серпня 2024 р. 11:41

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

11:41 У Сухопутних військах назвали кількість людей, які Росія вимушена перекинути на Курщину

Text

11:19ЗСУ в Курській області могли розбити російські сили, які загрожували НАТО — експерт розповів деталі

Text

08:00 Просування в Курській області та екстренна заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

18 серпня 2024
Text

00:08 Експерт спрогнозував, яка кількість українців повернеться після війни — цифри невтішні

17 серпня 2024
Text

16:01 Офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький закликав мешканців Донеччини евакуюватися та не заважати військовим

Text

10:22 Чого найбільше боїться на війні пілот дрона — боєць ДПСУ розповів про страхи на передовій

16 серпня 2024
Text

17:50 Кадри перших годин Курської операції та корупція в ТЦК на Київщині — ефір Вечір.LIVE

Text

13:49 В Україні можуть з'явитися проблеми із зарплатами для бюджетників — Камельчук пояснив причину

Text

13:00 Зміни для українців у Польщі та наступ ЗСУ — ефір День.LIVE

Text

12:51 Військова психологиня Еверт пояснила, як війна впливає на психіку військових

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

11:41 У Сухопутних військах назвали кількість людей, які Росія вимушена перекинути на Курщину

Text

11:19 ЗСУ в Курській області могли розбити російські сили, які загрожували НАТО — експерт розповів деталі

Text

08:00 Просування в Курській області та екстренна заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

18 серпня 2024
Text

00:08 Експерт спрогнозував, яка кількість українців повернеться після війни — цифри невтішні

17 серпня 2024
Text

16:01 Офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький закликав мешканців Донеччини евакуюватися та не заважати військовим

Text

10:22 Чого найбільше боїться на війні пілот дрона — боєць ДПСУ розповів про страхи на передовій

16 серпня 2024
Text

17:50 Кадри перших годин Курської операції та корупція в ТЦК на Київщині — ефір Вечір.LIVE

Text

13:49 В Україні можуть з'явитися проблеми із зарплатами для бюджетників — Камельчук пояснив причину

Text

13:00 Зміни для українців у Польщі та наступ ЗСУ — ефір День.LIVE

Text

12:51 Військова психологиня Еверт пояснила, як війна впливає на психіку військових

Через події у Курській області Росія вимушена перекинути у регіон від 50 до 100 тисяч військових. Передислокація вже відбувається, але дуже повільно, бо росіяни не були готові до такого сценарію.

Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі Ранок.LIVE

Перекидання російських військ на Курщину

Тимочко розповів, що події у Курській області змусили Росію перекинути туди чимало своїх військ. За його словами, в найближчому майбутньому окупанти будуть змушені перекинути на Курщину від 50 до 100 тисяч військових.

Він додав, що передислокація відбувається вже, але поки що дуже повільно, оскільки росіяни не очікували такого розвитку подій.

"Переорієнтування, зміна логістики, складування, перекидання командних штабів. Це все вимагає часу", — пояснив Тимочко.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ також додав, що Сили оборони успішно розширюють свої напрямки й знищують російські колони на маршах, користуючись цією перевагою.

Також важливі новини дня по темі:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

12:23 На Миколаївщина зараз лунають вибухи

12:15 У Львівській області мотоцикл врізався в авто — постраждали неповнолітні

12:11 Блінкен прибув до Ізраїлю, щоб досягнути припинення вогню в Газі

11:55 Укрпошта випускає нову марку на честь Дня Незалежності України — де її придбати

11:52 Зростання курсу долара — Нацбанк скоротив підтримку гривні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:51 П’яний пенсіонер з Одещини відкрив стрілянину по тваринах — подробиці

Text

11:41 У Сухопутних військах назвали кількість людей, які Росія вимушена перекинути на Курщину

11:41 Трубін отримав травму — коли український голкіпер повернеться на поле

11:23 Заповідника більше не існує — що окупанти зробили з "Асканією-Новою"

11:22 Відключення води в Одесі — де сьогодні не буде водопостачання

Термінова новина

12:23 На Миколаївщина зараз лунають вибухи

12:15 У Львівській області мотоцикл врізався в авто — постраждали неповнолітні

12:11 Блінкен прибув до Ізраїлю, щоб досягнути припинення вогню в Газі

11:55 Укрпошта випускає нову марку на честь Дня Незалежності України — де її придбати

11:52 Зростання курсу долара — Нацбанк скоротив підтримку гривні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:51 П’яний пенсіонер з Одещини відкрив стрілянину по тваринах — подробиці

11:41 Трубін отримав травму — коли український голкіпер повернеться на поле

11:23 Заповідника більше не існує — що окупанти зробили з "Асканією-Новою"

11:22 Відключення води в Одесі — де сьогодні не буде водопостачання

11:16 Зеленський заявив, що росіяни використовують територію ЗАЕС для ударів по Нікополю

Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

Text

11:41 У Сухопутних військах назвали кількість людей, які Росія вимушена перекинути на Курщину

Text

11:19 ЗСУ в Курській області могли розбити російські сили, які загрожували НАТО — експерт розповів деталі

Text

08:00 Просування в Курській області та екстренна заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

18 серпня 2024
Text

00:08 Експерт спрогнозував, яка кількість українців повернеться після війни — цифри невтішні

17 серпня 2024
Text

16:01 Офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький закликав мешканців Донеччини евакуюватися та не заважати військовим

Text

10:22 Чого найбільше боїться на війні пілот дрона — боєць ДПСУ розповів про страхи на передовій

16 серпня 2024
Text

17:50 Кадри перших годин Курської операції та корупція в ТЦК на Київщині — ефір Вечір.LIVE

Text

13:49 В Україні можуть з'явитися проблеми із зарплатами для бюджетників — Камельчук пояснив причину

Text

13:00 Зміни для українців у Польщі та наступ ЗСУ — ефір День.LIVE

Text

12:51 Військова психологиня Еверт пояснила, як війна впливає на психіку військових