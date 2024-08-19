У Сухопутних військах назвали кількість людей, які Росія вимушена перекинути на Курщину

Через події у Курській області Росія вимушена перекинути у регіон від 50 до 100 тисяч військових. Передислокація вже відбувається, але дуже повільно, бо росіяни не були готові до такого сценарію.

Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі Ранок.LIVE.

Перекидання російських військ на Курщину

Тимочко розповів, що події у Курській області змусили Росію перекинути туди чимало своїх військ. За його словами, в найближчому майбутньому окупанти будуть змушені перекинути на Курщину від 50 до 100 тисяч військових.

Він додав, що передислокація відбувається вже, але поки що дуже повільно, оскільки росіяни не очікували такого розвитку подій.

"Переорієнтування, зміна логістики, складування, перекидання командних штабів. Це все вимагає часу", — пояснив Тимочко.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ також додав, що Сили оборони успішно розширюють свої напрямки й знищують російські колони на маршах, користуючись цією перевагою.