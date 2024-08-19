В Сухопутных войсках назвали количество людей, которые Россия вынуждена перебросить на Курщину

Из-за событий в Курской области Россия вынуждена перебросить в регион от 50 до 100 тысяч военных. Передислокация уже происходит, но очень медленно, потому что россияне не были готовы к такому сценарию.

Об этом сообщил глава Рады резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Ранок.LIVE.

Переброска российских войск на Курщину

Тимочко рассказал, что события в Курской области заставили Россию перебросить туда немало своих войск. По его словам, в ближайшем будущем оккупанты будут вынуждены перебросить на Курщину от 50 до 100 тысяч военных.

Он добавил, что передислокация уже происходит, но пока очень медленно, поскольку россияне не ожидали такого развития событий.

"Переориентирование, изменение логистики, складирование, опрокидывание командных штабов. Это все требует времени", — пояснил Тимочко.

Глава Рады резервистов Сухопутных войск также добавил, что Силы обороны успешно расширяют свои направления и уничтожают российские колонны на маршах, пользуясь этим преимуществом.