У США затвердили допомогу Україні, Трамп критикує НАТО — ефір Новини.LIVE

Фінансовій допомозі від США — бути, заяви Трампа щодо НАТО та саміт миру у Швейцарії. Ці та інші теми обговорює ексміністр закордонних справ, надзвичайний і повноважний посол України Костянтин Грищенко разом з ведучою Новини.LIVE Юлією Литвиненко.
Прямий ефір можна подивитися о 19:00 за посиланням Новини.LIVE.
У Сенаті США затвердили допомогу Україні
У прямому ефірі обговорюють такі теми:
— Фінансова допомога для України від США: коли Байден підпише відповідний документ?
— Заяви Трампа щодо НАТО: що означають та чим загрожують?
— Саміт миру у Швейцарії: чого очікувати від заходу?
— Майбутні вибори у США.
— Транзит російського газу.
Нагадаємо, 13 лютого Сенат США проголосував за законопроєкт, до якого входять 60 млрд доларів на підтримку України, документ підтримали 70 сенаторів за необхідних 60. Законопроєкт об'єднує в собі кошти на підтримку Україні, Ізраїлю, Тайваню і на гуманітарну допомогу.
Водночас спікер Палати представників США Майк Джонсон розкритикував законопроєкт. Він вважає, що Сенату потрібно було внести поправки до нього, включивши реальні положення щодо безпеки кордонів.