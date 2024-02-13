У США затвердили допомогу Україні, Трамп критикує НАТО — ефір Новини.LIVE

Фінансовій допомозі від США — бути, заяви Трампа щодо НАТО та саміт миру у Швейцарії. Ці та інші теми обговорює ексміністр закордонних справ, надзвичайний і повноважний посол України Костянтин Грищенко разом з ведучою Новини.LIVE Юлією Литвиненко.

Прямий ефір можна подивитися о 19:00 за посиланням Новини.LIVE.

У Сенаті США затвердили допомогу Україні

У прямому ефірі обговорюють такі теми:

— Фінансова допомога для України від США: коли Байден підпише відповідний документ?

— Заяви Трампа щодо НАТО: що означають та чим загрожують?

— Саміт миру у Швейцарії: чого очікувати від заходу?

— Майбутні вибори у США.

— Транзит російського газу.

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США проголосував за законопроєкт, до якого входять 60 млрд доларів на підтримку України, документ підтримали 70 сенаторів за необхідних 60. Законопроєкт об'єднує в собі кошти на підтримку Україні, Ізраїлю, Тайваню і на гуманітарну допомогу.

Водночас спікер Палати представників США Майк Джонсон розкритикував законопроєкт. Він вважає, що Сенату потрібно було внести поправки до нього, включивши реальні положення щодо безпеки кордонів.