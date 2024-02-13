Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow У США затвердили допомогу Україні, Трамп критикує НАТО — ефір Новини.LIVE arrow
У США затвердили допомогу Україні, Трамп критикує НАТО — ефір Новини.LIVE

У США затвердили допомогу Україні, Трамп критикує НАТО — ефір Новини.LIVE

13 лютого 2024 р. 19:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

19:00 У США затвердили допомогу Україні, Трамп критикує НАТО — ефір Новини.LIVE

Text

18:25 РФ вербує іноземців для війни проти України — військовий розповів, чи ефективна ця тактика

Text

17:45 Потрібно люструвати — військовий жорстко висловився про нового керівника Сил ТрО

Text

17:08 Чи можливо повернути українських чоловіків з-за кордону — Братчук відповів

Text

15:50 Сирському не позаздриш — експерт про кадрові зміни й до чого вони можуть призвести

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:10 Текст пісні "Teresa & Maria" незмінний — Jerry Heil назвала причину

Text

14:35 Експерт розповів, коли Україна вступить в НАТО і чи чекати запрошення на саміті в США

Text

13:50 Атака на ТЕС у Дніпрі — коли відновлять станцію і чи чекати на відключення світла

Text

12:50 Трінчер розповіла, як проживала розлучення та чи вірить ще у кохання

Text

12:05 Міжнародний день презерватива — як кияни піклуються про своє сексуальне здоров'я

Text

19:00 У США затвердили допомогу Україні, Трамп критикує НАТО — ефір Новини.LIVE

Text

18:25 РФ вербує іноземців для війни проти України — військовий розповів, чи ефективна ця тактика

Text

17:45 Потрібно люструвати — військовий жорстко висловився про нового керівника Сил ТрО

Text

17:08 Чи можливо повернути українських чоловіків з-за кордону — Братчук відповів

Text

15:50 Сирському не позаздриш — експерт про кадрові зміни й до чого вони можуть призвести

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:10 Текст пісні "Teresa & Maria" незмінний — Jerry Heil назвала причину

Text

14:35 Експерт розповів, коли Україна вступить в НАТО і чи чекати запрошення на саміті в США

Text

13:50 Атака на ТЕС у Дніпрі — коли відновлять станцію і чи чекати на відключення світла

Text

12:50 Трінчер розповіла, як проживала розлучення та чи вірить ще у кохання

Text

12:05 Міжнародний день презерватива — як кияни піклуються про своє сексуальне здоров'я

Популярні відео

Text

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

04 лютого 2024 р. 19:13
Text

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
Text

Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

09 лютого 2024 р. 11:20
Text

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18
Text

Затоплене метро — як відбуваються ремонтні роботи та коли відкриття синьої гілки

26 січня 2024 р. 12:42

Фінансовій допомозі від США — бути, заяви Трампа щодо НАТО та саміт миру у Швейцарії. Ці та інші теми обговорює ексміністр закордонних справ, надзвичайний і повноважний посол України Костянтин Грищенко разом з ведучою Новини.LIVE Юлією Литвиненко. 

Прямий ефір можна подивитися о 19:00 за посиланням Новини.LIVE. 

У Сенаті США затвердили допомогу Україні

У прямому ефірі обговорюють такі теми:

— Фінансова допомога для України від США: коли Байден підпише відповідний документ?

— Заяви Трампа щодо НАТО: що означають та чим загрожують?

— Саміт миру у Швейцарії: чого очікувати від заходу?

— Майбутні вибори у США. 

— Транзит російського газу.

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США проголосував за законопроєкт, до якого входять 60 млрд доларів на підтримку України, документ підтримали 70 сенаторів за необхідних 60. Законопроєкт об'єднує в собі кошти на підтримку Україні, Ізраїлю, Тайваню і на гуманітарну допомогу.

Водночас спікер Палати представників США Майк Джонсон розкритикував законопроєкт. Він вважає, що Сенату потрібно було внести поправки до нього, включивши реальні положення щодо безпеки кордонів.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:38 Поліцейські евакуювали важкопоранену жінку з Красногорівки, але врятувати не змогли — відео

19:38 Просто використовуйте його — чому 55% українців ігнорують контрацепцію з випадковими партнерами

19:37 Скільки українських дітей народилося у Польщі в минулому році — дослідження

Новина з фото

19:19 Байден закликав негайно ухвалити рішення про допомогу Україні

19:11 Боррель заявив про ймовірний новий наступ Росії на Україну — коли це може статися

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:11 Сирський дав перше інтерв’ю на посаді Головнокомандувача — про що говорив

19:08 Кабмін призначив нового очільника Мукачівської райадміністрації — що про нього відомо

Оновлено

19:05 У застосунку "Дія" стався збій — що відомо

19:01 Німецька депутатка закликала ЄС створити власний ядерний щит

Ексклюзив

19:01 Як українці готуються до Дня святого Валентина — опитування львів'ян

Новина з відео

19:38 Поліцейські евакуювали важкопоранену жінку з Красногорівки, але врятувати не змогли — відео

19:38 Просто використовуйте його — чому 55% українців ігнорують контрацепцію з випадковими партнерами

19:37 Скільки українських дітей народилося у Польщі в минулому році — дослідження

Новина з фото

19:19 Байден закликав негайно ухвалити рішення про допомогу Україні

19:11 Боррель заявив про ймовірний новий наступ Росії на Україну — коли це може статися

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:11 Сирський дав перше інтерв’ю на посаді Головнокомандувача — про що говорив

19:08 Кабмін призначив нового очільника Мукачівської райадміністрації — що про нього відомо

Оновлено

19:05 У застосунку "Дія" стався збій — що відомо

19:01 Німецька депутатка закликала ЄС створити власний ядерний щит

Ексклюзив

19:01 Як українці готуються до Дня святого Валентина — опитування львів'ян

Новина з фото

19:01 Штучний інтелект вразив креативом — три цікаві ідеї для святкування Дня закоханих

Ексклюзив

18:34 Найєм пояснив, чому чоловіки не хочуть мобілізуватися на війну

Новина з фото

15:33 Що подарувати коханій людині на День святого Валентина. ТОП недорогих і оригінальних ідей

Новина з відео

07:40 День закоханих — чи відзначатимуть одесити це свято

06:40 Ціни на чермет в Україні — скільки коштує 1 кг брухту у лютому

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:30 Олександр Павлюк — що відомо про наступника Сирського

12 лютого 2024
Ексклюзив

19:00 Фільм "Довга Доба" — чим особлива документалка, яку зняли українці

Новина з фото

07:14 Хто фінансує війну в Україні — рейтинг країн-покупців російської сировини та товарів за 2023 рік

Новина з фото

04:58 Ціни на оренду в Україні — як у Луцьку змінились ціни на житло у лютому

11 лютого 2024
Новина з відео

19:10 Туреччина не має ніякого впливу на Росію та Путіна, — політолог Володимир Воля

Text

19:00 У США затвердили допомогу Україні, Трамп критикує НАТО — ефір Новини.LIVE

Text

18:25 РФ вербує іноземців для війни проти України — військовий розповів, чи ефективна ця тактика

Text

17:45 Потрібно люструвати — військовий жорстко висловився про нового керівника Сил ТрО

Text

17:08 Чи можливо повернути українських чоловіків з-за кордону — Братчук відповів

Text

15:50 Сирському не позаздриш — експерт про кадрові зміни й до чого вони можуть призвести

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:10 Текст пісні "Teresa & Maria" незмінний — Jerry Heil назвала причину

Text

14:35 Експерт розповів, коли Україна вступить в НАТО і чи чекати запрошення на саміті в США

Text

13:50 Атака на ТЕС у Дніпрі — коли відновлять станцію і чи чекати на відключення світла

Text

12:50 Трінчер розповіла, як проживала розлучення та чи вірить ще у кохання

Text

12:05 Міжнародний день презерватива — як кияни піклуються про своє сексуальне здоров'я