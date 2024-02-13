В США утвердили помощь Украине, Трамп критикует НАТО — эфир Новини.LIVE

Финансовой помощи от США — быть, заявления Трампа по отоношению к НАТО и саммит мира в Швейцарии. Эти и другие темы обсуждает эксминистр иностранных дел, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Константин Грищенко вместе с ведущей Новости.LIVE ЮЮлией Литвиненко.

Прямой эфир можно посмотреть в 19.00 по ссылке Новости.LIVE.

В Сенате США утвердили помощь Украине

В прямом эфире обсуждают следующие темы:

— Финансовая помощь для Украины от США: когда Байден подпишет соответствующий документ?

— Заявления Трампа по отношению к НАТО: что означают и чем угрожают?

— Саммит мира в Швейцарии: чего ожидать от встречи?

— Предстоящие выборы в США.

— Транзит российского газа.

Напомним, 13 февраля Сенат США проголосовал за законопроект, в который входят 60 млрд долларов в поддержку Украины, документ поддержали 70 сенаторов за необходимые 60. Законопроект объединяет в себе средства в поддержку Украины, Израиля, Тайваня и на гуманитарную помощь.

В то же время спикер Палаты представителей США Майк Джонсон подверг критике законопроект. Он считает, что Сенату нужно было внести поправки в него, включив реальные положения по безопасности границ.