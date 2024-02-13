В США утвердили помощь Украине, Трамп критикует НАТО — эфир Новини.LIVE

Финансовой помощи от США — быть, заявления Трампа по отоношению к НАТО и саммит мира в Швейцарии. Эти и другие темы обсуждает эксминистр иностранных дел, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Константин Грищенко вместе с ведущей Новости.LIVE ЮЮлией Литвиненко.
Прямой эфир можно посмотреть в 19.00 по ссылке Новости.LIVE.
В Сенате США утвердили помощь Украине
В прямом эфире обсуждают следующие темы:
— Финансовая помощь для Украины от США: когда Байден подпишет соответствующий документ?
— Заявления Трампа по отношению к НАТО: что означают и чем угрожают?
— Саммит мира в Швейцарии: чего ожидать от встречи?
— Предстоящие выборы в США.
— Транзит российского газа.
Напомним, 13 февраля Сенат США проголосовал за законопроект, в который входят 60 млрд долларов в поддержку Украины, документ поддержали 70 сенаторов за необходимые 60. Законопроект объединяет в себе средства в поддержку Украины, Израиля, Тайваня и на гуманитарную помощь.
В то же время спикер Палаты представителей США Майк Джонсон подверг критике законопроект. Он считает, что Сенату нужно было внести поправки в него, включив реальные положения по безопасности границ.