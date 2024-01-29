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У 3 ОШБр розповіли про ситуацію на Бахмутському напрямку

29 січня 2024 р. 17:12

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17:12 У 3 ОШБр розповіли про ситуацію на Бахмутському напрямку

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Text

15:37 Україна вшановує 106-річницю бою під Крутами — що про визначну битву знають кияни

Text

15:07 Ситуація на кордоні — Демченко розповів про наявність черг та блокування руху вантажівок

Text

13:44 Воювати будуть всі — Аліна Михайлова жорстко висловилася про мобілізацію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:33 РФ все частіше обстрілює Харків та область — Фесенко назвав причину

Text

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Станом на сьогоднішній день, 29 січня, ситуація на Бахмутському напрямку залишається напруженою, втім під повним контролем ЗСУ. Про це розповів заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов ведучим Віталію Прудиусу та Діні Бернацькій в ефірі Ранок.LIVE.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку

За словами Родіона Кудряшова, російські окупанти кидають на цей напрямок фронту велику кількість піхоти та техніки, намагаються штурмувати. Втім, їхні атаки безуспішні. 

"Цей напрямок залишається напруженим. Противник вже систематично намагається зломити передній край ЗСУ. Це піхотні атаки та атаки з технікою. Ситуація хоч і напружена, але повністю контрольована ЗСУ", — сказав військовий. 

Як пояснив військовий, українській армії наразі не вистачає сучасних та більш потужних зразків озброєння. Багато, за його словами, залежить від наших західних партнерів, які оснащуватимуть цією зброєю. 

Нагадаємо, окупаційні війська змінили тактику наступу під Бахмутом. Зокрема, ворог повернувся до тієї тактики, коли використовував механізовані ударні групи.

Додамо, днями на Бахмутському напрямку прикордонники завдали влучного удару по позиції ворога. У результаті один загарбник — "200", а ще один — "300". 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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