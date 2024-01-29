В 3 ОШБр рассказали о ситуации на Бахмутском направлении

На сегодняшний день, 29 января, ситуация на Бахмутском направлении остается напряженной, впрочем, под полным контролем ВСУ. Об этом рассказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов ведущим Виталию Прудиусу и Дине Бернацкой в эфире Ранок.LIVE.

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Какая ситуация на Бахмутском направлении

По словам Родиона Кудряшова, российские оккупанты бросают на это направление фронта большое количество пехоты и техники, пытаются штурмовать. Впрочем, их атаки безуспешны.

"Это направление остается напряженным. Противник уже систематически пытается сломить передний край ВСУ. Это пехотные атаки и атаки с техникой. Ситуация хоть и напряженная, но полностью контролируемая ВСУ", — сказал военный.

Как объяснил военный, украинской армии пока не хватает современных и мощных образцов вооружения. Многое, по его словам, зависит от наших западных партнеров, которые будут оснащать этим оружием.

Напомним, оккупационные войска изменили тактику наступления под Бахмутом. В частности, враг вернулся к тактике, когда использовал механизированные ударные группы.

Добавим, на днях на Бахмутском направлении пограничники нанесли точный удар по позиции врага. В результате один захватчик — "200", а еще один — "300".