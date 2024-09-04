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Трагедія у Львові та вчорашній ракетний удар по Полтаві — ефір День.LIVE

Трагедія у Львові та вчорашній ракетний удар по Полтаві — ефір День.LIVE

04 вересня 2024 р. 13:00

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13:00 Трагедія у Львові та вчорашній ракетний удар по Полтаві — ефір День.LIVE

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09:43 Фріс заявив, що відставка Малюськи була несподіванкою — він пояснив причину

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08:00Російська атака по Львову та масове звільнення міністрів — ефір Ранок.LIVE

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17:50 Російський удар по Полтаві та візит Путіна до Монголії — ефір Вечір.LIVE

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16:28 В Третій штурмовій заявили, що ЗСУ налагодили систему виявлення та знищення сил ворога

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15:33 У Третій штурмовій розповіли про результат контрнаступальної операції на Харківщині

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14:54 Експерт з енергетики Корольчук спрогнозував, коли стабілізується ситуація зі світлом

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13:14 Замість копійки будуть "шаги" — експерт відповів чи обтяжить держбюджет така зміна

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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13:00 Трагедія у Львові та вчорашній ракетний удар по Полтаві — ефір День.LIVE

Text

11:11 Федієнко пояснив, чому партнери досі не розуміють, що таке війна

Text

09:43 Фріс заявив, що відставка Малюськи була несподіванкою — він пояснив причину

Text

08:00 Російська атака по Львову та масове звільнення міністрів — ефір Ранок.LIVE

Text

05:47 Чи чекають Україну катастрофічні наслідки в енергетиці — нардеп Кучеренко дав відповідь

3 вересня 2024
Text

17:50 Російський удар по Полтаві та візит Путіна до Монголії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:28 В Третій штурмовій заявили, що ЗСУ налагодили систему виявлення та знищення сил ворога

Text

15:33 У Третій штурмовій розповіли про результат контрнаступальної операції на Харківщині

Text

14:54 Експерт з енергетики Корольчук спрогнозував, коли стабілізується ситуація зі світлом

Text

13:14 Замість копійки будуть "шаги" — експерт відповів чи обтяжить держбюджет така зміна

Російські загарбники в ніч проти середи, 4 вересня, завдали ракетного удару по Львову. Внаслідок атаки загинули семеро людей, з яких двоє — діти.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • політолог Петро Олещук; 
  • керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS "Ілля Несходовський;
  • політолог, громадський діяч Олесь Доній.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • Зеленський прокоментував сьогоднішній російський обстріл;
  • у Полтаві кількість загиблих зросла: рятувальники знайшли тіло людини;
  • США не дозволятимуть Україні далекобійні удари по території РФ після прильоту до Полтави з десятками жертв, — Пентагон;  
  • Байден відреагував на ракетний удар у Полтаві: Путін пробує зламати волю народу;
  • Сирський усунув начштабу Сил безпілотних систем, його перевірить СБУ.

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13:12 Ціни на нафту впали до найнижчого рівня з початку року — яка причина

13:08 Уважно стежте за своїм самопочуттям — прогноз магнітних бур на сьогодні

13:07 Місія МВФ розпочала п'яті переговори з Україною щодо фінансування — про яку суму йдеться

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:01 Скандал на Паралімпіаді — українець стверджує, що у нього вкрали медаль

13:00 Робота педагогів за кордоном — уряд ухвалив рішення щодо стажу

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Text

09:43 Фріс заявив, що відставка Малюськи була несподіванкою — він пояснив причину

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08:00 Російська атака по Львову та масове звільнення міністрів — ефір Ранок.LIVE

Text

05:47 Чи чекають Україну катастрофічні наслідки в енергетиці — нардеп Кучеренко дав відповідь

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17:50 Російський удар по Полтаві та візит Путіна до Монголії — ефір Вечір.LIVE

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16:28 В Третій штурмовій заявили, що ЗСУ налагодили систему виявлення та знищення сил ворога

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