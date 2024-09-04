Трагедія у Львові та вчорашній ракетний удар по Полтаві — ефір День.LIVE

Російські загарбники в ніч проти середи, 4 вересня, завдали ракетного удару по Львову. Внаслідок атаки загинули семеро людей, з яких двоє — діти.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

політолог Петро Олещук;

керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS "Ілля Несходовський;

політолог, громадський діяч Олесь Доній.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

Зеленський прокоментував сьогоднішній російський обстріл;

у Полтаві кількість загиблих зросла: рятувальники знайшли тіло людини;

США не дозволятимуть Україні далекобійні удари по території РФ після прильоту до Полтави з десятками жертв, — Пентагон;

Байден відреагував на ракетний удар у Полтаві: Путін пробує зламати волю народу;

Сирський усунув начштабу Сил безпілотних систем, його перевірить СБУ.