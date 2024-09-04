Трагедія у Львові та вчорашній ракетний удар по Полтаві — ефір День.LIVE

Російські загарбники в ніч проти середи, 4 вересня, завдали ракетного удару по Львову. Внаслідок атаки загинули семеро людей, з яких двоє — діти.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- політолог Петро Олещук;
- керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS "Ілля Несходовський;
- політолог, громадський діяч Олесь Доній.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- Зеленський прокоментував сьогоднішній російський обстріл;
- у Полтаві кількість загиблих зросла: рятувальники знайшли тіло людини;
- США не дозволятимуть Україні далекобійні удари по території РФ після прильоту до Полтави з десятками жертв, — Пентагон;
- Байден відреагував на ракетний удар у Полтаві: Путін пробує зламати волю народу;
- Сирський усунув начштабу Сил безпілотних систем, його перевірить СБУ.