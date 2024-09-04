Трагедия во Львове и вчерашний ракетный удар по Полтаве — эфир День.LIVE

Российские захватчики в ночь на среду, 4 сентября, нанесли ракетный удар по Львову. В результате атаки погибли семь человек, из которых двое — дети.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

политолог Петр Олещук;

руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS" Илья Несходовский;

политолог, общественный деятель Олесь Доний.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

Зеленский прокомментировал сегодняшний российский обстрел;

в Полтаве количество погибших возросло: спасатели обнаружили тело человека;

США не будут разрешать Украине дальнобойные удары по территории РФ по прилету в Полтаву с десятками жертв, — Пентагон;

Байден отреагировал на ракетный удар в Полтаве: Путин пытается сломить волю народа;

Сырский устранил начштаба Сил беспилотных систем, его проверит СБУ.