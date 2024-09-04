Трагедия во Львове и вчерашний ракетный удар по Полтаве — эфир День.LIVE

Российские захватчики в ночь на среду, 4 сентября, нанесли ракетный удар по Львову. В результате атаки погибли семь человек, из которых двое — дети.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- политолог Петр Олещук;
- руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS" Илья Несходовский;
- политолог, общественный деятель Олесь Доний.
Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:
- Зеленский прокомментировал сегодняшний российский обстрел;
- в Полтаве количество погибших возросло: спасатели обнаружили тело человека;
- США не будут разрешать Украине дальнобойные удары по территории РФ по прилету в Полтаву с десятками жертв, — Пентагон;
- Байден отреагировал на ракетный удар в Полтаве: Путин пытается сломить волю народа;
- Сырский устранил начштаба Сил беспилотных систем, его проверит СБУ.