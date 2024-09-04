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Трагедия во Львове и вчерашний ракетный удар по Полтаве — эфир День.LIVE

Трагедия во Львове и вчерашний ракетный удар по Полтаве — эфир День.LIVE

4 сентября 2024 г. 13:00

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13:00 Трагедия во Львове и вчерашний ракетный удар по Полтаве — эфир День.LIVE

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11:11 Федиенко объяснил, почему партнеры до сих пор не понимают, что такое война

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09:43 Фрис заявил, что отставка Малюськи была неожиданностью — он объяснил причину

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08:00Российская атака по Львову и массовое увольнение министров — эфир Ранок.LIVE

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05:47 Ждут ли Украину катастрофические последствия в энергетике — нардеп Кучеренко дал ответ

3 сентября 2024
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17:50 Российский удар по Полтаве и визит Путина в Монголию — эфир Вечір.LIVE

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16:28 В Третьей штурмовой заявили, что ВСУ наладили систему обнаружения и уничтожения сил врага

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15:33 В Третьей штурмовой рассказали о результате контрнаступательной операции в Харьковской области

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14:54 Эксперт по энергетике Корольчук спрогнозировал, когда стабилизируется ситуация со светом

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13:14 Вместо копейки будут "шаги" — эксперт ответил обременит ли госбюджет такое изменение

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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13:00 Трагедия во Львове и вчерашний ракетный удар по Полтаве — эфир День.LIVE

Text

11:11 Федиенко объяснил, почему партнеры до сих пор не понимают, что такое война

Text

09:43 Фрис заявил, что отставка Малюськи была неожиданностью — он объяснил причину

Text

08:00 Российская атака по Львову и массовое увольнение министров — эфир Ранок.LIVE

Text

05:47 Ждут ли Украину катастрофические последствия в энергетике — нардеп Кучеренко дал ответ

3 сентября 2024
Text

17:50 Российский удар по Полтаве и визит Путина в Монголию — эфир Вечір.LIVE

Text

16:28 В Третьей штурмовой заявили, что ВСУ наладили систему обнаружения и уничтожения сил врага

Text

15:33 В Третьей штурмовой рассказали о результате контрнаступательной операции в Харьковской области

Text

14:54 Эксперт по энергетике Корольчук спрогнозировал, когда стабилизируется ситуация со светом

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13:14 Вместо копейки будут "шаги" — эксперт ответил обременит ли госбюджет такое изменение

Российские захватчики в ночь на среду, 4 сентября, нанесли ракетный удар по Львову. В результате атаки погибли семь человек, из которых двое — дети.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • политолог Петр Олещук;
  • руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS" Илья Несходовский;
  • политолог, общественный деятель Олесь Доний.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

  • Зеленский прокомментировал сегодняшний российский обстрел;
  • в Полтаве количество погибших возросло: спасатели обнаружили тело человека;
  • США не будут разрешать Украине дальнобойные удары по территории РФ по прилету в Полтаву с десятками жертв, — Пентагон;
  • Байден отреагировал на ракетный удар в Полтаве: Путин пытается сломить волю народа;
  • Сырский устранил начштаба Сил беспилотных систем, его проверит СБУ.

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13:56 В Харькове суд вынес приговор мужчине, зарезавшему родную мать — обстоятельства дела

13:50 Guardian связал информацию об отставке Кулебы с заявлениями Зеленского

13:45 Одесситы сегодня остались без воды до поздней ночи — адреса

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:44 Украинки с детьми и низким доходом получат помощь — условия программы

13:41 Во Львове завершили аварийно-спасательные работы после утренней атаки — в ГСЧС подвели итоги

13:37 Рада не проголосовала за увольнение Верещук с должности главы Минреинтеграции

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11:11 Федиенко объяснил, почему партнеры до сих пор не понимают, что такое война

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09:43 Фрис заявил, что отставка Малюськи была неожиданностью — он объяснил причину

Text

08:00 Российская атака по Львову и массовое увольнение министров — эфир Ранок.LIVE

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05:47 Ждут ли Украину катастрофические последствия в энергетике — нардеп Кучеренко дал ответ

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17:50 Российский удар по Полтаве и визит Путина в Монголию — эфир Вечір.LIVE

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16:28 В Третьей штурмовой заявили, что ВСУ наладили систему обнаружения и уничтожения сил врага

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15:33 В Третьей штурмовой рассказали о результате контрнаступательной операции в Харьковской области

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14:54 Эксперт по энергетике Корольчук спрогнозировал, когда стабилизируется ситуация со светом

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