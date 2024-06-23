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Світан заявив, що окупанти втратили темп — що відбувається на фронті

Світан заявив, що окупанти втратили темп — що відбувається на фронті

23 червня 2024 р. 16:25

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Полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан заявив, що російські окупанти втратили темп, однак небезпека триває. Наразі ворог найбільше зосереджений на Донецькому напрямку.

Про це Роман Світан сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Що відбувається на фронті

Світан пояснив, що наступальні дії окупантів на Сумську та Харківську області росіян потрібні були для того, щоб відволікти ЗСУ. Противник прагнув, аби українські сили перекинули на північний фронт. Це дозволило загарбникам просунутися на Покровському напрямку.

"Сумський напрямок — на даний момент росіяни зараз не готові його розгортати, прекрасно розуміючи, що вони зустрінуть на цьому напрямку протидію набагато потужнішу, припустимо, ніж у тому ж у районі Харкова. У них вже не буде раптовості. Там уже підготовлені до зустрічі", — зазначив Світан.

За його словами, основні сили РФ наразі зосереджуються на ділянці від Вугледара до Часового Яру. Світан каже, що йдеться про Донецький напрямок, Куп'янський та Лиманський.

Він наголосив, що будь-який рух росіян закінчиться на Сіверському Донці або на Осколі, адже вони їх не перейдуть.

"А ось рух у бік Покровська для росіян стратегічно важливий, так як рух далі за Покровськ, вихід на оперативний простір дасть росіянам можливість вийти в тили наших угруповань", — додав Світан.

Нагадаємо, українські воїни ліквідовують російських загарбників та їхню техніку й озброєння на нашій землі. Так, захисники показали, як б'ють по позиціях окупантів на Сумському напрямку.

Також у мережу потрапило відео удару Повітряних сил ЗСУ по польовому пункту управління російських військ у селі Нехотіївка Бєлгородської області Росії. Ймовірно, там перебувало польове командування 752 гвардійського мотострілецького полку ЗС РФ.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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