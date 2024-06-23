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Свитан заявил, что оккупанты потеряли темп — что происходит на фронте

Свитан заявил, что оккупанты потеряли темп — что происходит на фронте

23 июня 2024 г. 16:25

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Полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан заявил, что российские оккупанты потеряли темп, однако опасность продолжается. Сейчас враг больше всего сосредоточен на Донецком направлении.

Об этом Роман Свитан сказал в эфире Вечір.LIVE.

Что происходит на фронте

Свитан объяснил, что наступательные действия оккупантов на Сумскую и Харьковскую области россиян нужны были для того, чтобы отвлечь ВСУ. Противник стремился к тому, чтобы украинские силы перебросили на северный фронт. Это позволило захватчикам продвинуться на Покровском направлении.

"Сумское направление — на данный момент россияне сейчас не готовы его разворачивать, прекрасно понимая, что они встретят на этом направлении противодействие гораздо более мощное, допустим, чем в том же в районе Харькова. У них уже не будет внезапности. Там уже подготовлены к встрече", — отметил Свитан.

По его словам, основные силы РФ сосредотачиваются на участке от Угледара до Часового Яра. Свитан говорит, что речь идет о Донецком направлении, Купянском и Лиманском.

Он подчеркнул, что любое движение россиян закончится на Северском Донце или Осколе, ведь они их не перейдут.

"А вот движение в сторону Покровска для россиян стратегически важно, так как движение дальше за Покровск, выход на оперативное пространство даст россиянам возможность выйти в тылы наших группировок", — добавил Свитан.

Напомним, украинские воины ликвидируют российских захватчиков и их технику и вооружение на нашей земле. Так, защитники показали, как бьют по позициям оккупантов на Сумском направлении.

Также в сеть попало видео удара Воздушных сил ВСУ по полевому пункту управления российских войск в селе Нехотевка Белгородской области России. Вероятно, там находилось полевое командование 752 гвардейского мотострелкового полка ВС РФ.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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