Старлінки та африканські найманці — чим росіяни укріплюють свою армію

Росіяни масово залучають до лав своєї армії найманців з Африки та Південної Америки, а також колишніх в'язнів. До того ж, є підтверджені випадки використання "Старлінків" росіянами.

Чи допоможе це російським військам — розповів в етері Ранок.LIVE заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов.

Чим росіяни укріплюють свої війська

Коли ПВК "Вагнер" припинила своє існування, з'явились інші формування нібито добровільного формату, як приміром ПВК "Ветеран".

Ці формування збираються так званою солянкою — колишні в'язні з тяжкими статтями та іноземні найманці з Африки та Латинської Америки.

"З моєї точки зору, вони неефективні, так як їх неможливо швидко злагодити, швидко навчити певним діям і реалізувати їхній потенціал на передньому краї. Але для Росії вони ефективні, тому що Росія застосовує тактику масивних атак", — повідомив Родіон Кудряшов.

Також є офіційні підтвердження використання росіянами систем "Старлінк". І хоча напряму вони їх придбати не можуть, через треті країни це цілком можливо зробити.

На жаль, відслідкувати їх на фронті та відключити наразі неможливо.

Однак наразі ця проблема не є масовою. По всій лінії фронту вони присутні лише в кількох місцях.

Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що вже розпочали роботу над нейтралізацією російських "Старлінків".