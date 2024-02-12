Старлинки и африканские наемники — чем россияне укрепляют свою армию

Русские массово привлекают в ряды своей армии наемников из Африки и Южной Америки, а также бывших узников. К тому же есть подтвержденные случаи использования "Старлинков" россиянами.

Поможет ли это российским войскам — рассказал в эфире Ранок.LIVE заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов.

Чем россияне укрепляют свои войска

Когда ЧВК "Вагнер" прекратила свое существование, появились другие формирования якобы добровольного формата, как, например, ЧВК "Ветеран".

Эти формирования собираются так называемой солянкой - бывшие узники с тяжелыми статьями и иностранные наемники из Африки и Латинской Америки.

"С моей точки зрения, они неэффективны, так как их невозможно быстро разрешить, быстро научить определенным действиям и реализовать их потенциал на переднем крае. Но для России они эффективны, потому что Россия применяет тактику массивных атак", — сообщил Родион Кудряшов.

Также есть официальные подтверждения использования россиянами систем "Старлинк". И хотя напрямую они их приобрести не могут, через третьи страны это вполне возможно сделать.

К сожалению, отследить их на фронте и отключить на данный момент невозможно.

Однако сейчас эта проблема не массовая. По всей линии фронта они находятся только в нескольких местах.

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что уже приступили к работе над нейтрализацией российских "Старлинков".