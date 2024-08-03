Спочатку свист, а за секунду все в склі — хірург з Охматдиту пригадав атаку РФ по лікарні

На початку повномасштабного вторгнення всі переживали, аби російські загарбники не обстріляли Охматдит. Але зараз люди не думали, що об'єктом ракетної атаки може стати дитяча лікарня.

Про свої передчуття розповів хірург Охматдиту Олег Голубченко в інтерв'ю ТСН.

Обстріл Охматдиту 8 липня

Лікар зазначив, що того дня не мав ніякого особливого передчуття й взагалі вважав Охматдит найбезпечнішим місцем у Києві.

"Це велика лікарня, центр міста, це дитяча лікарня — сюди точно не має нічого потрапити. Якось у мене були такі думки", — сказав він.

За словами Голубченка, це був звичайний сонячний день, як завжди о 8:00 у закладі була хірургічна нарада з медичним директором. Всі зібралися, обговорили що було на вихідних та цікавого минулого тижня.

"Ми подивилися хворих, попили кави, пожартували. І почали готуватися до операції, всі були в гарному настрої", — зазначив хірург.

Він пригадав, як дитину забрали з передопераційної й почали операцію, потім за секунду пролунав свист і серія вибухів, після чого лікар опинився на підлозі.

"Летіла стеля, шафи, рама від вікна пролетіла повз мене. Я спочатку не зрозумів, все в склі, я відчував тепло на спині — це була кров. Я відчуваю що я дихаю, руки й ноги працюють, болі я взагалі не відчував", — сказав Голубченко.

Він зауважив, що в операційній все було зруйновано, стіл перевернутий. На щастя, дитина залишилася жива, але апарат ШВЛ не працював й вона не дихала. Тому лікар побіг в іншу операційну, де знайшов інший апарат, пацієнтів евакуювали.