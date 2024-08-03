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Сначала свист, а через секунду все в стекле — хирург из Охматдета вспомнил атаку РФ по больнице

Сначала свист, а через секунду все в стекле — хирург из Охматдета вспомнил атаку РФ по больнице

3 августа 2024 г. 17:44

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17:44 Сначала свист, а через секунду все в стекле — хирург из Охматдета вспомнил атаку РФ по больнице

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17:44 Сначала свист, а через секунду все в стекле — хирург из Охматдета вспомнил атаку РФ по больнице

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17:30 Врач из самого известного в мире фото "Охматдета" впервые отреагировал на фейки о себе

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16:02 Политический эксперт Матвиенко ответил, готова ли Украина к перемирию

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В начале полномасштабного вторжения все переживали, чтобы российские захватчики не обстреляли Охматдет. Но сейчас люди не думали, что объектом ракетной атаки может стать детская больница.

О своих предчувствиях рассказал хирург Охматдету Олег Голубченко в интервью ТСН .

Обстрел Охматдета 8 июля

Врач отметил, что в тот день не испытывал никакого особого предчувствия и вообще считал Охматдет самым безопасным местом в Киеве.

"Это большая больница, центр города, это детская больница — сюда точно не должно ничего попасть. Как-то у меня были такие мнения", — сказал он.

По словам Голубченко, это был обычный солнечный день, как всегда, в 8:00 в заведении было хирургическое совещание с медицинским директором. Все собрались, обсудили, что было на выходных и интересной на прошлой неделе.

"Мы посмотрели больных, попили кофе, пошутили. И начали готовиться к операции, все были в хорошем настроении", — отметил хирург.

Он вспомнил, как ребенка забрали с предоперационной и начали операцию, затем через секунду раздался свист и серия взрывов, после чего врач оказался на полу.

"Летел потолок, шкафы, рама от окна пролетела мимо меня. Я сначала не понял, все в стекле, я чувствовал тепло на спине — это была кровь. Я чувствую что я дышу, руки и ноги работают, боли я вообще не чувствовал", – сказал Голубченко.

Он отметил, что в операционной все было разрушено, стол перевернут. К счастью, ребенок остался жив, но аппарат ИВЛ не работал и он не дышал. Поэтому врач побежал в другую операционную, где нашел другой аппарат, пациентов эвакуировали.

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