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Спецоперація СБУ в Ростовській області та ситуація на Луганщині — Просто.Новини

Спецоперація СБУ в Ростовській області та ситуація на Луганщині — Просто.Новини

18 червня 2024 р. 23:19

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20:55 Політичний аналітик заявив, що Україна стала одним з фронтів Холодної війни

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13:59 Нардепка розповіла, чого не вистачає військовим у мобілізаційному законі

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Служба безпеки України в ніч проти вівторка, 18 червня, провела спецоперацію у Ростовській області. Внаслідок влучань дронів було пошкоджено нафтобазу.

Про це і не тільки розповість ведучий Вадим Ярошенко в ефірі  Просто.Новини.

Про що ефір

Українські безпілотники вночі атакували нафтобазу у Ростовській області, після чого там розпочалася пожежа. Об'єкт належить підприємству "Азовпродукт" — через нього проходить до 60 тис. тонн нафтопродуктів на місяць. 

У Третій штурмовій бригаді повідомили, що ворог посилює атаки, аби вийти на кордони Луганської області. Окупанти наступають танковими полками, залучають додаткову кількість артилерії та додаткові загони з ПВК і спецпризначенців.

Для атаки росіяни застосовують FPV-дрони, КАБи й хімічну зброю. Захисники від травня знищили на цьому напрямку понад 1000 росіян та ще понад 2000 було поранено.

Також Президент України Володимир Зеленський підписав закон про збільшення розміру виплат автострахування. Документ передбачає поступове підвищення до рівня ЄС:  гарантійні виплати постраждалим за страховиків-банкрутів — до 90 днів, пряме врегулювання випадків ДТП, у яких збитків завдано лише транспортному засобу. Це дозволить звертатися за виплатою до свого страховика навіть якщо винуватця не застраховано.

А Кабмін запровадив зміни щодо виплат у разі загибелі чи поранення військового — постанова відповідає всім змінам до закону, що раніше були прийняті Верховною Радою. Відтепер розширюється коло осіб, які матимуть право на одержання одноразової грошової виплати: особи, які проживали з військовослужбовцем без реєстрації шлюбу, онуки за умови, якщо батьки померли, та діти, які народилися після смерті батька-військового.

Раніше в ЗСУ закликали до інформаційної тиші щодо ситуації у районі Серебрянського лісу поблизу Кремінної Луганської області. Однією з головних причин називають міркування безпеки.

Також журналісти проєкту "Схеми" показали супутникові знімки нафтобази у Ростовській області, яку вночі атакували дрони.

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23:12 Дружина казахського опозиціонера Садикова назвала можливого замовника замаху

23:05 Банки оновили валютний курс — нові ціни на долар та євро

22:55 Загроза нового перегляду тарифів на електрику — що кажуть енергетики

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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