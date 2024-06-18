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Спецоперация СБУ в Ростовской области и ситуация на Луганщине — Просто.Новини

Спецоперация СБУ в Ростовской области и ситуация на Луганщине — Просто.Новини

18 июня 2024 г. 23:19

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22:44 Нардеп заявила, что нужно для завершения войны

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20:55 Политический аналитик заявил, что Украина стала одним из фронтов Холодной войны

Text

20:18 Депутат Никорак заявила, что НАТО передадут Украине женскую форму

Text

17:50 Предстоящий саммит НАТО и углубление отношений между Россией и КНДР — эфир Вечір.LIVE

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14:16 Нардеп Савчук заявила, что работа Министерства ветеранов полностью провалена

Text

13:59 Нардепка рассказала, чего не хватает военным в мобилизационном законе

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13:06 Военный аналитик Дикий объяснил, почему наступление оккупантов на Сумскую область сорвалось

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10:31 Корольчук объяснил, может ли ЗАЭС обеспечить Украину электроэнергией на зиму

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Служба безопасности Украины в ночь на вторник, 18 июня, провела спецоперацию в Ростовской области. В результате попадания дронов была повреждена нефтебаза.

Об этом и не только расскажет ведущий Вадим Ярошенко в эфире Просто.Новини.

О чем эфир

Украинские беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Ростовской области, после чего там начался пожар. Объект принадлежит предприятию "Азовпродукт" — через него проходит до 60 тыс. тонн нефтепродуктов в месяц.

В Третьей штурмовой бригаде сообщили, что враг ужесточает атаки, чтобы выйти на границы Луганской области. Оккупанты наступают танковыми полками, привлекают дополнительное количество артиллерии и дополнительные отряды из ЧВК и спецназовцев.

Для атаки россияне применяют FPV-дроны, КАБы и химическое оружие. Защитники с мая уничтожили на этом направлении более 1000 россиян и еще более 2000 были ранены.

Также Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении размера выплат автострахования. Документ предусматривает постепенное повышение до уровня ЕС: гарантийные выплаты пострадавшим за страховщиков-банкротов — до 90 дней, прямое урегулирование случаев ДТП, в которых ущерб нанесен только транспортному средству. Это позволит обращаться за выплатой к своему страховщику даже если виновник не застрахован.

А Кабмин ввел изменения выплат в случае гибели или ранения военного — постановление отвечает всем изменениям в закон, ранее принятым Верховной Радой. Теперь расширяется круг лиц, имеющих право на получение единовременной денежной выплаты: лица, проживавшие с военнослужащим без регистрации брака, внуки при условии, что родители умерли, и дети, родившиеся после смерти отца-военного.

Ранее в ВСУ призвали к информационной тишине по ситуации в районе Серебрянского леса вблизи Кременной Луганской области. Одной из главных причин называют соображение безопасности.

Также журналисты проекта "Схемы" показали спутниковые снимки нефтебазы в Ростовской области, которую ночью атаковали дроны.

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22:55 Угроза нового пересмотра тарифов на электричество — что говорят энергетики

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:45 В Украине растут цены на бензин — сколько топливо будет стоить завтра

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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