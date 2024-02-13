Сирському не позаздриш — експерт про кадрові зміни й до чого вони можуть призвести

Нещодавні кадрові зміни у військовому керівництві переважна більшість українців негативно сприйняли. Адже, за час свого командування ЗСУ Валерій Залужний став справжнім улюбленцем суспільства й частиною національного спротиву. Його наступнику Олександру Сирському буде ще складніше на новій посаді, тому що він, так би мовити, не має права на помилку.

Про це розповів політтехнолог Тарас Загородній в інтерв'ю ведучому Новини.LIVE Сергію Гулюку.

До чого можуть призвести кадрові зміни у військовому керівництві

Як пояснив Загородній, за час свого перебування на посаді Головкома ЗСУ Залужний став уособленням безпеки, йому довіряють українці та військові. Тож, кадрові зміни у військовому керівництві, які відбувались без певних пояснень перед суспільством, не підуть на користь чинній владі.

"Тепер відповідальність за те, що відбуватиметься на фронті, покладатимуть повністю на Зеленського. Тепер будь-які промахи, навіть не великі, вони будуть масштабуватися до дуже великих, а успіхи будуть інтерпретуватися як спадок Залужного", — сказав Загородній.

Експерт додав, що Олександру Сирському буде складно на новій посаді. Адже, його постійно порівнюватимуть із Залужним й дуже критикуватимуть за можливі невдачі на фронті.

"Сирському точно не позаздриш, тому що його точно будуть завжди порівнювати із Залужним. Будь-які невдачі будуть масштабуватися", — сказав політтехнолог.

Нагадаємо, 8 лютого Зеленський звільнив Залужного. На посаду нового головкома було призначено Сирського.

У своєму першому зверненні Сирський подякував побратимам за реалізацію військових планів, які врятували Україну від окупації, та назвав нові завдання ЗСУ.