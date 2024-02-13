Сырскому не позавидуешь — эксперт о кадровых изменениях и к чему они могут привести

Недавние кадровые изменения в военном руководстве большинство украинцев негативно восприняли. Ведь за время своего командования ВСУ Валерий Залужный стал настоящим любимцем общества и частью национального сопротивления. Его преемнику Александру Сырскому будет еще сложнее на новой должности, потому что он, так сказать, не имеет права на ошибку.

Об этом рассказал политтехнолог Тарас Загородний в интервью ведущему Новини.LIVE Сергею Гулюку.

К чему могут привести кадровые изменения в военном руководстве

Как объяснил Загородний, за время своего пребывания на должности Главкома ВСУ Залужный стал олицетворением безопасности, ему доверяют украинцы и военные. Итак, кадровые изменения в военном руководстве, которые происходили без определенных объяснений перед обществом, не пойдут на пользу действующей власти.

"Теперь ответственность за происходящее на фронте будут возлагать полностью на Зеленского. Теперь любые промахи, даже не большие, они будут масштабироваться до очень больших, а успехи будут интерпретироваться как наследие Залужного", — сказал Загородний.

Эксперт добавил, что Александру Сырскому будет сложно на новой должности. Ведь его будут постоянно сравнивать с Залужным и очень критиковать за возможные неудачи на фронте.

"Сырскому точно не позавидуешь, потому что его точно будут всегда сравнивать с Залужным. Любые неудачи будут масштабироваться", — сказал политтехнолог.

Напомним, 8 февраля Зеленский уволил Залужного. На должность нового главкома был назначен Сырский.

В своем первом обращении Сырский поблагодарил собратьев за реализацию военных планов, спасших Украину от оккупации, и назвал новые задачи ВСУ.