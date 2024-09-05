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Штурм Покровська, полонені з Курської області та звільнення Кулеби — ефір Вечір.LIVE

Штурм Покровська, полонені з Курської області та звільнення Кулеби — ефір Вечір.LIVE

05 вересня 2024 р. 17:50

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17:50 Штурм Покровська, полонені з Курської області та звільнення Кулеби — ефір Вечір.LIVE

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17:13 Чому громадський транспорт Києва спричиняє затори — ексрадник Кличка назвав проблему

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15:23 Мельничук повідомив, коли львів'яни попрощаються з жертвами російського удару по місту

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13:57Ремонт закінчують – у скільки мільйонів обійшлася киянам аварія метро

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13:52 Щоб не засиджувалися — нардеп пояснив доцільність кадрових змін в уряді

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13:24 Майор ЗСУ пояснив, чому військовозобов'язані бояться іти до армії

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13:00 Путін знову хоче переговорів, світло восени й взимку та ситуація під Курськом — ефір День.LIVE

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12:29 Історично належать Україні — історик висловився про Брянську та Курську області Росії

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12:02 Нардеп поділився планами Уряду щодо змін в роботі деяких міністерств

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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18:16 Метро на Троєщину — ексрадник Кличка звинуватив владу столиці в обмані киян

Text

17:50 Штурм Покровська, полонені з Курської області та звільнення Кулеби — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Чому громадський транспорт Києва спричиняє затори — ексрадник Кличка назвав проблему

Text

15:23 Мельничук повідомив, коли львів'яни попрощаються з жертвами російського удару по місту

Text

13:57 Ремонт закінчують – у скільки мільйонів обійшлася киянам аварія метро

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Text

13:52 Щоб не засиджувалися — нардеп пояснив доцільність кадрових змін в уряді

Text

13:24 Майор ЗСУ пояснив, чому військовозобов'язані бояться іти до армії

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13:00 Путін знову хоче переговорів, світло восени й взимку та ситуація під Курськом — ефір День.LIVE

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12:29 Історично належать Україні — історик висловився про Брянську та Курську області Росії

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12:02 Нардеп поділився планами Уряду щодо змін в роботі деяких міністерств

Армія Росії та бойовики "ДНР" вже за вісім кілометрів від Покровська Донецької області, та готуються до його штурму, а українські сили у Курській області захопили у полон чимало полонених, серед яких — чеченські терористи з батальйону "Ахмат". Тим часом Верховна Рада України звільнила міністра закордонних справ Дмитра Кулебу. 

Про все це й не тільки в ефірі Вечір.LIVE о 17:50. 

Ефір Вечір.LIVE

Ключові теми ефіру:

  • президент України Володимир  Зеленський заявив про 600 полонених у Курській області, серед яких і кадирівці;
  • російські війська та терористи "ДНР" вже за вісім кілометрів від Покровська;
  • у самому місті залишаються 26 тисяч людей, зокрема понад тисяча дітей;
  • Андрій Сибіга став новим міністром закордонних справ України замість Дмитра Кулеби;
  • українські банки за два дні випустили 288 тисяч карток для виплат за програмою "Національний кешбек";
  • Білий Дім заявив, що дозвіл на далекобійні удари по Росії не дасть Україні військової користі.

Запрошені гості ефіру:

  • заступник голови Комітету ВРУ з питань економічного розвитку, нардеп Олексій Мовчан;
  • народний депутат України та перший заступник голови Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк;
  • голова підкомітету з питань ринку капіталів, інших регульованих ринків, цінних паперів та похідних фінансових інструментів (деривативи) Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Ніколаєнко;
  • член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп Ніна Южаніна;
  • очільниця напрямку мінімізації корупційних ризиків у санкційній політиці НАЗК Агія Загребельська;
  • капітан першого рангу ВМС США Юрій Гаррі Табах.

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18:47 У мережі з'явилося моторошне відео влучання російських ракет по Львову

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

18:28 Зеленський назвав одну з цілей Курської операції

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:25 У Полтаві завершили рятувальні роботи — названо загальну кількість жертв

18:13 Житомирщина та американський штат Індіана підписали Меморандум про співпрацю

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17:50 Штурм Покровська, полонені з Курської області та звільнення Кулеби — ефір Вечір.LIVE

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15:23 Мельничук повідомив, коли львів'яни попрощаються з жертвами російського удару по місту

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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