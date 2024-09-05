Штурм Покровська, полонені з Курської області та звільнення Кулеби — ефір Вечір.LIVE

Армія Росії та бойовики "ДНР" вже за вісім кілометрів від Покровська Донецької області, та готуються до його штурму, а українські сили у Курській області захопили у полон чимало полонених, серед яких — чеченські терористи з батальйону "Ахмат". Тим часом Верховна Рада України звільнила міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

Про все це й не тільки в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Ефір Вечір.LIVE

Ключові теми ефіру:

президент України Володимир Зеленський заявив про 600 полонених у Курській області, серед яких і кадирівці;

російські війська та терористи "ДНР" вже за вісім кілометрів від Покровська;

у самому місті залишаються 26 тисяч людей, зокрема понад тисяча дітей;

Андрій Сибіга став новим міністром закордонних справ України замість Дмитра Кулеби;

українські банки за два дні випустили 288 тисяч карток для виплат за програмою "Національний кешбек";

Білий Дім заявив, що дозвіл на далекобійні удари по Росії не дасть Україні військової користі.

Запрошені гості ефіру:

заступник голови Комітету ВРУ з питань економічного розвитку, нардеп Олексій Мовчан;

народний депутат України та перший заступник голови Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк;

голова підкомітету з питань ринку капіталів, інших регульованих ринків, цінних паперів та похідних фінансових інструментів (деривативи) Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Ніколаєнко;

член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп Ніна Южаніна;

очільниця напрямку мінімізації корупційних ризиків у санкційній політиці НАЗК Агія Загребельська;

капітан першого рангу ВМС США Юрій Гаррі Табах.