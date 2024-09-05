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Штурм Покровска, пленные из Курской области и увольнение Кулебы — эфир Вечір.LIVE

Штурм Покровска, пленные из Курской области и увольнение Кулебы — эфир Вечір.LIVE

5 сентября 2024 г. 17:50

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17:50 Штурм Покровска, пленные из Курской области и увольнение Кулебы — эфир Вечір.LIVE

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17:13 Почему общественный транспорт Киева вызывает пробки — экс-советник Кличко назвал проблему

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15:23 Мельничук сообщил, когда львовяне простятся с жертвами российского удара по городу

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13:57Ремонт заканчивают – во сколько миллионов обошлась киевлянам авария метро

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13:52 Чтобы не засиживались, нардеп объяснил целесообразность кадровых изменений в правительстве.

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13:24 Майор ВСУ объяснил, почему военнообязанные боятся идти в армию

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13:00 Путин снова хочет переговоров, свет осенью и зимой и ситуация под Курском — эфир День.LIVE

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12:29 Исторически принадлежат Украине — историк высказался о Брянской и Курской областях России

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12:02 Нардеп поделился планами правительства по изменениям в работе некоторых министерств

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08:06 Кадровые изменения во власти и миссия МВФ в Украине — эфир Ранок.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:50 Штурм Покровска, пленные из Курской области и увольнение Кулебы — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Почему общественный транспорт Киева вызывает пробки — экс-советник Кличко назвал проблему

Text

15:23 Мельничук сообщил, когда львовяне простятся с жертвами российского удара по городу

Text

13:57 Ремонт заканчивают – во сколько миллионов обошлась киевлянам авария метро

Text

13:52 Чтобы не засиживались, нардеп объяснил целесообразность кадровых изменений в правительстве.

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:24 Майор ВСУ объяснил, почему военнообязанные боятся идти в армию

Text

13:00 Путин снова хочет переговоров, свет осенью и зимой и ситуация под Курском — эфир День.LIVE

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12:29 Исторически принадлежат Украине — историк высказался о Брянской и Курской областях России

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12:02 Нардеп поделился планами правительства по изменениям в работе некоторых министерств

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Армия России и боевики "ДНР" уже в восьми километрах от Покровска Донецкой области и готовятся к его штурму, а украинские силы в Курской области захватили в плен немало пленных, среди которых — чеченские террористы из батальона "Ахмат". Тем временем Верховная Рада Украины уволила министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

Эфир Вечір.LIVE

Ключевые темы эфира:

  • президент Украины Владимир Зеленский заявил о 600 пленных в Курской области, среди которых и кадыровцы;
  • российские войска и террористы "ДНР" уже в восьми километрах от Покровска;
  • в самом городе остаются 26 тысяч человек, в том числе более тысячи детей;
  • Андрей Сибига стал новым министром иностранных дел Украины вместо Дмитрия Кулебы;
  • украинские банки за два дня выпустили 288 тысяч карт для выплат по программе "Национальный кэшбек";
  • Белый Дом заявил, что разрешение на дальнобойные удары по России не даст Украине военной пользы.

Приглашенные гости эфира:

  • заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам экономического развития, нардеп Алексей Мовчан;
  • народный депутат Украины и первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк;
  • председатель подкомитета по вопросам рынка капиталов, других регулируемых рынков, ценных бумаг и производных финансовых инструментов (деривативы) Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Андрей Николаенко;
  • член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп Нина Южанина;
  • глава направления минимизации коррупционных рисков в санкционной политике НАПК Агия Загребельская;
  • капитан первого ранга ВМС США Юрий Гарри Табах.

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17:39 Стефанчук в Италии встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:26 Рада назначила Сметанина и Коваля на должность министров — какие обязанности будут выполнять

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