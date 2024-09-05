Штурм Покровска, пленные из Курской области и увольнение Кулебы — эфир Вечір.LIVE

Армия России и боевики "ДНР" уже в восьми километрах от Покровска Донецкой области и готовятся к его штурму, а украинские силы в Курской области захватили в плен немало пленных, среди которых — чеченские террористы из батальона "Ахмат". Тем временем Верховная Рада Украины уволила министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

Эфир Вечір.LIVE

Ключевые темы эфира:

президент Украины Владимир Зеленский заявил о 600 пленных в Курской области, среди которых и кадыровцы;

российские войска и террористы "ДНР" уже в восьми километрах от Покровска;

в самом городе остаются 26 тысяч человек, в том числе более тысячи детей;

Андрей Сибига стал новым министром иностранных дел Украины вместо Дмитрия Кулебы;

украинские банки за два дня выпустили 288 тысяч карт для выплат по программе "Национальный кэшбек";

Белый Дом заявил, что разрешение на дальнобойные удары по России не даст Украине военной пользы.

Приглашенные гости эфира:

заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам экономического развития, нардеп Алексей Мовчан;

народный депутат Украины и первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк;

председатель подкомитета по вопросам рынка капиталов, других регулируемых рынков, ценных бумаг и производных финансовых инструментов (деривативы) Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Андрей Николаенко;

член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп Нина Южанина;

глава направления минимизации коррупционных рисков в санкционной политике НАПК Агия Загребельская;

капитан первого ранга ВМС США Юрий Гарри Табах.