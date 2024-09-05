Штурм Покровска, пленные из Курской области и увольнение Кулебы — эфир Вечір.LIVE

Армия России и боевики "ДНР" уже в восьми километрах от Покровска Донецкой области и готовятся к его штурму, а украинские силы в Курской области захватили в плен немало пленных, среди которых — чеченские террористы из батальона "Ахмат". Тем временем Верховная Рада Украины уволила министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.
Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
Эфир Вечір.LIVE
Ключевые темы эфира:
- президент Украины Владимир Зеленский заявил о 600 пленных в Курской области, среди которых и кадыровцы;
- российские войска и террористы "ДНР" уже в восьми километрах от Покровска;
- в самом городе остаются 26 тысяч человек, в том числе более тысячи детей;
- Андрей Сибига стал новым министром иностранных дел Украины вместо Дмитрия Кулебы;
- украинские банки за два дня выпустили 288 тысяч карт для выплат по программе "Национальный кэшбек";
- Белый Дом заявил, что разрешение на дальнобойные удары по России не даст Украине военной пользы.
Приглашенные гости эфира:
- заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам экономического развития, нардеп Алексей Мовчан;
- народный депутат Украины и первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк;
- председатель подкомитета по вопросам рынка капиталов, других регулируемых рынков, ценных бумаг и производных финансовых инструментов (деривативы) Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Андрей Николаенко;
- член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп Нина Южанина;
- глава направления минимизации коррупционных рисков в санкционной политике НАПК Агия Загребельская;
- капитан первого ранга ВМС США Юрий Гарри Табах.