Що означають перевірки в ТЦК та як зміниться мобілізація — інтерв'ю із Загороднім

Міноборони розпочало перевірки в регіональних ТЦК у зв'язку з повільними темпами мобілізації, чи варто запроваджувати сертифікати для військовозобов'язаних та чи зміняться відносини України та Угорщини після візиту Петера Сіярто? Ці та інші теми обговорював політтехнолог Тарас Загородній разом з ведучим Новини.LIVE Сергієм Гулюком.

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Звільнення в ТЦК — як зміняться темпи мобілізації

В інтерв'ю обговорювалися такі теми:

Кулеба і Єрмак зустрілися з Сіярто в Ужгороді: що змінить ця зустріч і як реагувати на територіальні претензії Угорщини?

Коли ЄС проголосує за надання фінансової допомоги Україні?

Сертифікати для військовозобов'язаних: наскільки вдала ініціатива?

Темпи мобілізації та відношення Міноборони до цього процесу.

Візит Лукашенка до Путіна: що за цим стоїть?

Нагадаємо, увечері 29 січня у мережі почала ширитися інформація про те, що Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного звільнили з посади. Водночас офіційного підтвердження цим даним немає.

Спочатку про відставку Залужного написав екснардеп Борислав Береза, згодом — нардеп Олексій Гончаренко. Однак, у Міноборони України заперечили цю інформацію.