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Что означают проверки в ТЦК и как изменится мобилизация — интервью с Загородним

30 января 2024 г. 9:56

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18:25 Арестуют ли Путина и когда будет новое оружие от США — интервью с Осипенко

Text

17:50 Территориальные претензии — что означают заявления Венгрии и Румынии о разделе Украины

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17:12 В 3 ОШБр рассказали о ситуации на Бахмутском направлении

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16:15 Туманная перспектива — Алина Михайлова объяснила вероятность для Украины выйти на границы 1991 года

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Минобороны начало проверки в региональных ТЦК в связи с медленными темпами мобилизации, стоит ли вводить сертификаты для военнообязанных и изменятся ли отношения Украины и Венгрии после визита Петера Сиярто? Эти и другие темы обсуждал политтехнолог Тарас Загородний вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Увольнение в ТЦК — как изменятся темпы мобилизации

В интервью обсуждались следующие темы:

  • Кулеба и Ермак встретились с Сиярто в Ужгороде: что изменит встреча и как реагировать на территориальные претензии Венгрии?
  • Когда ЕС проголосует за предоставление финансовой помощи Украине?
  • Сертификаты для военнообязанных: насколько удачная инициатива?
  • Темпы мобилизации и отношение Минобороны к этому процессу.
  • Визит Лукашенко к Путину: что за этим стоит?

Напомним, вечером 29 января в сети начала распространяться информация о том, что Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного уволили с должности. В то же время, официального подтверждения этим данным нет.

Сначала об отставке Залужного написал экснардеп Борислав Береза, потом нардеп Алексей Гончаренко. Однако в Минобороны Украины отрицали эту информацию.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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