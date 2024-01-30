Что означают проверки в ТЦК и как изменится мобилизация — интервью с Загородним

Минобороны начало проверки в региональных ТЦК в связи с медленными темпами мобилизации, стоит ли вводить сертификаты для военнообязанных и изменятся ли отношения Украины и Венгрии после визита Петера Сиярто? Эти и другие темы обсуждал политтехнолог Тарас Загородний вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.

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Увольнение в ТЦК — как изменятся темпы мобилизации

В интервью обсуждались следующие темы:

Кулеба и Ермак встретились с Сиярто в Ужгороде: что изменит встреча и как реагировать на территориальные претензии Венгрии?

Когда ЕС проголосует за предоставление финансовой помощи Украине?

Сертификаты для военнообязанных: насколько удачная инициатива?

Темпы мобилизации и отношение Минобороны к этому процессу.

Визит Лукашенко к Путину: что за этим стоит?

Напомним, вечером 29 января в сети начала распространяться информация о том, что Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного уволили с должности. В то же время, официального подтверждения этим данным нет.

Сначала об отставке Залужного написал экснардеп Борислав Береза, потом нардеп Алексей Гончаренко. Однако в Минобороны Украины отрицали эту информацию.