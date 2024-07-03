Сергій Ауслендер розповів про можливість великої війни між Ліваном та Ізраїлем

Війна Ізраїля з Ліваном може розпочатися будь-якої миті, більше 10 країн вже рекомендують своїм громадянам покинути Ліван. Тим часом переговори з Хамасом можуть зірвати самі ж терористи.
Про це та інше в етері Вечір.LIVE розповів військовий журналіст з Ізраїля Сергій Ауслендер.
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В етері Вечір.LIVE Сергій Ауслендер розповів про наступне:
- Ізраїль вимагає, аби Хезболла відійшла з півдня Лівану після вирішення конфлікту з Газою.
- Масштаби руйнувань на півночі Ізраїля навіть важко оцінити наразі.
- Однак ні Ліван, ні Ізраїль наразі не зацікавлені у початку великої війни.
- Від кого залежатиме переговорний процес на Близькому Сході?
- Війна з Ліваном може переросте у масштабну війну країн Близького Сходу.
- Якими методами можна впливати на Іран?
- Канада та ще 12 країн закликають своїх громадян покинути Ліван.
Нагадаємо, в Ізраїлі відреагували на заяву Ірану щодо війни на знищення.
Також зазначимо, що Ізраїль зупинив безвіз для українців.