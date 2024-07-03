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Сергій Ауслендер розповів про можливість великої війни між Ліваном та Ізраїлем

Сергій Ауслендер розповів про можливість великої війни між Ліваном та Ізраїлем

03 липня 2024 р. 13:17

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13:17 Сергій Ауслендер розповів про можливість великої війни між Ліваном та Ізраїлем

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2 липня 2024
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23:25 В Херсонській ОВА розповіли, скільки людей повертаються додому попри обстріли

Text
Новина з відео

21:07 У Берліні почався тиждень моди, а Україна завершила участь в Євро-2024 — головні новини з Німеччини

Text

17:50 Зустріч Путіна і Сі Цзіньпіня та мирний план Орбана — ефір Вечір.LIVE

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15:48 Коли Україна отримає перші F-16 від США —експерт прокоментував політичну ситуацію

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14:13 Підняття тарифів в Україні — нардеп повідомив, що очікувати цього року

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Війна Ізраїля з Ліваном може розпочатися будь-якої миті, більше 10 країн вже рекомендують своїм громадянам покинути Ліван. Тим часом переговори з Хамасом можуть зірвати самі ж терористи. 

Про це та інше в етері Вечір.LIVE розповів військовий журналіст з Ізраїля Сергій Ауслендер. 

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В етері Вечір.LIVE Сергій Ауслендер розповів про наступне: 

  • Ізраїль вимагає, аби Хезболла відійшла з півдня Лівану після вирішення конфлікту з Газою. 
  • Масштаби руйнувань на півночі Ізраїля навіть важко оцінити наразі. 
  • Однак ні Ліван, ні Ізраїль наразі не зацікавлені у початку великої війни.
  • Від кого залежатиме переговорний процес на Близькому Сході?
  • Війна з Ліваном може переросте у масштабну війну країн Близького Сходу. 
  • Якими методами можна впливати на Іран?
  • Канада та ще 12 країн закликають своїх громадян покинути Ліван. 

Нагадаємо, в Ізраїлі відреагували на заяву Ірану щодо війни на знищення.

Також зазначимо, що Ізраїль зупинив безвіз для українців.

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13:15 Україна може атакувати Крим — Пентагон про використання американської зброї

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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