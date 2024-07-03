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Сергей Ауслендер рассказал о возможности большой войны между Ливаном и Израилем

Сергей Ауслендер рассказал о возможности большой войны между Ливаном и Израилем

3 июля 2024 г. 13:17

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13:17 Сергей Ауслендер рассказал о возможности большой войны между Ливаном и Израилем

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Война Израиля с Ливаном может начаться в любой момент, более 10 стран уже рекомендуют своим гражданам покинуть Ливан. Между тем, переговоры с Хамасом могут сорвать сами же террористы.

Об этом и другом в эфире Вечір.LIVE рассказал военный журналист из Израиля Сергей Ауслендер.

Главные новости из Израиля

В эфире Вечір.LIVE Сергей Ауслендер рассказал о следующем:

  • Израиль требует, чтобы Хезболла отошла с юга Ливана после разрешения конфликта с Газой.
  • Масштабы разрушений на севере Израиля даже трудно оценить.
  • Однако ни Ливан, ни Израиль пока не заинтересованы в начале войны.
  • От кого будет зависеть переговорный процесс на Ближнем Востоке?
  • Война с Ливаном может перерастти в масштабную войну стран Ближнего Востока.
  • Какими способами можно оказывать влияние на Иран?
  • Канада и еще 12 стран призывают своих граждан покинуть Ливан.

Напомним, в Израиле отреагировали на заявление Ирана по поводу войны на уничтожение.

Отметим, что Израиль остановил безвиз для украинцев.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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