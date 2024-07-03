Сергей Ауслендер рассказал о возможности большой войны между Ливаном и Израилем

Война Израиля с Ливаном может начаться в любой момент, более 10 стран уже рекомендуют своим гражданам покинуть Ливан. Между тем, переговоры с Хамасом могут сорвать сами же террористы.
Об этом и другом в эфире Вечір.LIVE рассказал военный журналист из Израиля Сергей Ауслендер.
Главные новости из Израиля
В эфире Вечір.LIVE Сергей Ауслендер рассказал о следующем:
- Израиль требует, чтобы Хезболла отошла с юга Ливана после разрешения конфликта с Газой.
- Масштабы разрушений на севере Израиля даже трудно оценить.
- Однако ни Ливан, ни Израиль пока не заинтересованы в начале войны.
- От кого будет зависеть переговорный процесс на Ближнем Востоке?
- Война с Ливаном может перерастти в масштабную войну стран Ближнего Востока.
- Какими способами можно оказывать влияние на Иран?
- Канада и еще 12 стран призывают своих граждан покинуть Ливан.
Напомним, в Израиле отреагировали на заявление Ирана по поводу войны на уничтожение.
Отметим, что Израиль остановил безвиз для украинцев.