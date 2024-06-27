Сазонов спростував інформацію про британський спецназ у Часовому Ярі — яка ситуація насправді

Збройні Сили України продовжують успішно утримувати позиції в Часовому Яру та на Торецькому напрямку, попри інтенсивні штурми ворога. Кирило Сазонов також спростував фейкову інформацію про участь британського спецназу у боях на цих напрямках.

Про це доброволець спецпідрозділу "Грім" Кирило Сазонов розповів в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 27 червня.

Яка ситуація на Торецькому напрямку та у Часовому Яру

Збройні Сили України продовжують утримувати позиції в Часовому Яру та на Торецькому напрямку, попри постійні штурми окупантів. За словами Сазонова, на Торецькому напрямку була дуже велика загроза, адже з Торецька є пряма дорога до Костянтинівки.

"Наша 41 бригада зараз успішно тримає оборону як в Часовому Яру, так і на Торецькому напрямку. Якщо б ворог пройшов на Торецькому напрямку і прорвався б до Костянтинівки, то він би зайшов у фланг Покровському нашому угрупуванню, яке там тримає оборону і фактично в тил нам на Часів Яр. Однак, українські бійці зуміли втримати позиції", — зазначив Сазонов.

Вчора протягом дня і всієї ночі продовжувалися штурми ворога в деяких містах під Торецьком. Жодна атака не увінчалася успіхом — окупанти не просунулися на жоден метр вперед. Сазонов заявив, що всі атаки були відбиті, але зараз досі тривають ворожі обстріли та штурми, але ніяко успіху у противника немає.

Військовий також прокоментував фейкову інформацію російських пропагандистів про нібито атаку на російські позиції близько 200 бійців "елітного британського спецназу". Він заявив, що у Часовому Яру немає британських військових.

"Із британського — ось у мене курточка британська і все", — сказав Сазонов.

Нагадаємо, на Харківщині Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію та вибити противників з деяких позицій. Проте це не означає, що ворог відступив і все спокійно.

Раніше ми повідомляли, що в ЗСУ спростували інформацію про повне захоплення ворогом Новоолександрівки на Покровському напрямку Донецької області.