Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Сазонов спростував інформацію про британський спецназ у Часовому Ярі — яка ситуація насправді arrow
Сазонов спростував інформацію про британський спецназ у Часовому Ярі — яка ситуація насправді

Сазонов спростував інформацію про британський спецназ у Часовому Ярі — яка ситуація насправді

27 червня 2024 р. 12:48

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

15:51 Комунальні тарифи знову зростуть — нардеп Нагорняк розповів, коли чекати нового підвищення цін

Text

13:30Відпочинок 2024 — куди українцям поїхати у відпустку, які ціни та що пропонують

Text

12:58 Зміна керівництва в Міноборони та війська КНДР на Донбасі — прямий ефір Новини.LIVE

Text

12:48 Сазонов спростував інформацію про британський спецназ у Часовому Ярі — яка ситуація насправді

Text

11:28 Економіст розповів, де можна взяти гроші на виплати малозабезпеченим та ВПО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:59 Корольчук зробив невтішний прогноз на липень — по скільки годин не буде світла

Text

10:34 Члени ПАРЄ офіційно визнали "рашизм" ідеологією

Text

08:52 Військовий юрист відповів, що впливає на рішення багатьох піти служити в ЗСУ

Text

08:32 Подоляк пояснив, як в Україні функціонуватиме військова поліція

Text

08:00 Мобілізація, обмеження на кордоні та стан енергетики — прямий ефір Новини.LIVE

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

15:51 Комунальні тарифи знову зростуть — нардеп Нагорняк розповів, коли чекати нового підвищення цін

Text

13:30 Відпочинок 2024 — куди українцям поїхати у відпустку, які ціни та що пропонують

Text

12:58 Зміна керівництва в Міноборони та війська КНДР на Донбасі — прямий ефір Новини.LIVE

Text

12:48 Сазонов спростував інформацію про британський спецназ у Часовому Ярі — яка ситуація насправді

Text

11:28 Економіст розповів, де можна взяти гроші на виплати малозабезпеченим та ВПО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:59 Корольчук зробив невтішний прогноз на липень — по скільки годин не буде світла

Text

10:34 Члени ПАРЄ офіційно визнали "рашизм" ідеологією

Text

08:52 Військовий юрист відповів, що впливає на рішення багатьох піти служити в ЗСУ

Text

08:32 Подоляк пояснив, як в Україні функціонуватиме військова поліція

Text

08:00 Мобілізація, обмеження на кордоні та стан енергетики — прямий ефір Новини.LIVE

Збройні Сили України продовжують успішно утримувати позиції в Часовому Яру та на Торецькому напрямку, попри інтенсивні штурми ворога. Кирило Сазонов також спростував фейкову інформацію про участь британського спецназу у боях на цих напрямках.

Про це доброволець спецпідрозділу "Грім" Кирило Сазонов розповів в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 27 червня.

Яка ситуація на Торецькому напрямку та у Часовому Яру 

Збройні Сили України продовжують утримувати позиції в Часовому Яру та на Торецькому напрямку, попри постійні штурми окупантів. За словами Сазонова, на Торецькому напрямку була дуже велика загроза, адже з Торецька є пряма дорога до Костянтинівки.

"Наша 41 бригада зараз успішно тримає оборону як в Часовому Яру, так і на Торецькому напрямку. Якщо б ворог пройшов на Торецькому напрямку і прорвався б до Костянтинівки, то він би зайшов у фланг Покровському нашому угрупуванню, яке там тримає оборону і фактично в тил нам на Часів Яр. Однак, українські бійці зуміли втримати позиції", — зазначив Сазонов.

Вчора протягом дня і всієї ночі продовжувалися штурми ворога в деяких містах під Торецьком. Жодна атака не увінчалася успіхом — окупанти не просунулися на жоден метр вперед. Сазонов заявив, що всі атаки були відбиті, але зараз досі тривають ворожі обстріли та штурми, але ніяко успіху у противника немає.

Військовий також прокоментував фейкову інформацію російських пропагандистів про нібито атаку на російські позиції близько 200 бійців "елітного британського спецназу". Він заявив, що у Часовому Яру немає британських військових.

"Із британського — ось у мене курточка британська і все", — сказав Сазонов.

Нагадаємо, на Харківщині Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію та вибити противників з деяких позицій. Проте це не означає, що ворог відступив і все спокійно. 

Раніше ми повідомляли, що в ЗСУ спростували інформацію про повне захоплення ворогом Новоолександрівки на Покровському напрямку Донецької області. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

15:54 Продаж електроенергії за кордон — в Укренерго розповіли про нульовий експорт

15:52 Зеленський підписав безпекові угоди з партнерами — деталі

Text

15:51 Комунальні тарифи знову зростуть — нардеп Нагорняк розповів, коли чекати нового підвищення цін

15:50 Мандрівка до Молдови за 300 тисяч євро — на Одещині викрили групу ухилянтів

15:32 Українцям за кордоном заплатять гроші за повернення додому — нардеп

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:25 Зʼявилось відео, як український МіГ-29 скидає авіабомби на позиції окупантів на Бєлгородщині

15:20 Гранати, автомат і вибухівка — житель Одещини зберігав вдома арсенал зброї

15:16 Перевиховання "Басурманина" — скільки рідкісних трофейних БМП наразі є у ЗСУ

15:12 Як підготуватися до складної зими і покращити власну енергоавтономність — поради від Укренерго

15:06 Росія кинула на війну з Україною тисячі мігрантів, — ЗМІ

15:54 Продаж електроенергії за кордон — в Укренерго розповіли про нульовий експорт

15:52 Зеленський підписав безпекові угоди з партнерами — деталі

15:50 Мандрівка до Молдови за 300 тисяч євро — на Одещині викрили групу ухилянтів

15:32 Українцям за кордоном заплатять гроші за повернення додому — нардеп

15:25 Зʼявилось відео, як український МіГ-29 скидає авіабомби на позиції окупантів на Бєлгородщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:20 Гранати, автомат і вибухівка — житель Одещини зберігав вдома арсенал зброї

15:16 Перевиховання "Басурманина" — скільки рідкісних трофейних БМП наразі є у ЗСУ

15:12 Як підготуватися до складної зими і покращити власну енергоавтономність — поради від Укренерго

15:06 Росія кинула на війну з Україною тисячі мігрантів, — ЗМІ

14:58 Росіяни скинули авіабомбу на Донеччину — постраждали діти та літні люди

05:57 У Львові стати пілотом FPV зможе кожен охочий — це безкоштовно

26 червня 2024
Ексклюзив

21:04 Мобілізація, пакування в бусики і скандал з Тищенком — велике інтервʼю Михайла Подоляка

15:10 Прапори, плакати і байдужі депутати — акція "Гроші на ЗСУ" в Одесі

06:40 Ціни на алюміній наприкінці червня — скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

05:53 Що відбувається на ринку праці в Україні у червні — де фінансистам платять по 200 тисяч гривень

25 червня 2024

19:17 Відпочинок в одеській Аркадії — кому він по кишені

06:40 Скільки коштує мідь наприкінці червня — яка ціна за 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з відео

06:36 Ціна життя — $500 на місяць — три варіанти економічного бронювання в Україні

05:53 Ринок праці в Україні у червні — де в автомобільній сфері платять найбільші зарплати

24 червня 2024

20:18 Тотальна економія — як в Одесі готуються до блекаутів звичайні люди

Text

15:51 Комунальні тарифи знову зростуть — нардеп Нагорняк розповів, коли чекати нового підвищення цін

Text

13:30 Відпочинок 2024 — куди українцям поїхати у відпустку, які ціни та що пропонують

Text

12:58 Зміна керівництва в Міноборони та війська КНДР на Донбасі — прямий ефір Новини.LIVE

Text

12:48 Сазонов спростував інформацію про британський спецназ у Часовому Ярі — яка ситуація насправді

Text

11:28 Економіст розповів, де можна взяти гроші на виплати малозабезпеченим та ВПО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:59 Корольчук зробив невтішний прогноз на липень — по скільки годин не буде світла

Text

10:34 Члени ПАРЄ офіційно визнали "рашизм" ідеологією

Text

08:52 Військовий юрист відповів, що впливає на рішення багатьох піти служити в ЗСУ

Text

08:32 Подоляк пояснив, як в Україні функціонуватиме військова поліція

Text

08:00 Мобілізація, обмеження на кордоні та стан енергетики — прямий ефір Новини.LIVE