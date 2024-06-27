Сазонов опроверг информацию о британском спецназе в Часовом Яру — какая ситуация на самом деле

Вооруженные Силы Украины продолжают успешно удерживать позиции в Часовом Яру и Торецком направлении , несмотря на интенсивные штурмы врага. Кирилл Сазонов также опроверг фейковую информацию об участии британского спецназа в боях по этим направлениям.

Об этом доброволец спецподразделения "Грім" Кирилл Сазонов рассказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 27 июня.

Какая ситуация на Торецком направлении и в Часовом Яру

Вооруженные Силы Украины продолжают удерживать позиции в Часовом Яру и Торецком направлении, несмотря на постоянные штурмы оккупантов. По словам Сазонова, на Торецком направлении была очень большая угроза, ведь из Торецка есть прямая дорога в Константиновку.

"Наша 41 бригада сейчас успешно держит оборону как в Часовом Яру, так и на Торецком направлении. Если бы враг прошел на Торецком направлении и прорвался бы в Константиновку, то он бы зашел во фланг Покровской нашей группировке, которая там держит оборону и фактически в тыл нам на Часовой Яр. Однако, украинские бойцы сумели удержать позиции" , — отметил Сазонов.

Вчера в течение дня и всей ночи продолжались штурмы врага в некоторых городах под Торецком. Ни одна атака не увенчалась успехом — оккупанты не продвинулись ни на один метр вперед. Сазонов заявил, что все атаки были отбиты, но сейчас продолжаются вражеские обстрелы и штурмы, но никакого успеха у противника нет.

Военный также прокомментировал фейковую информацию российских пропагандистов о якобы атаке на российские позиции около 200 бойцов "элитного британского спецназа". Он заявил, что в Часовом Яру нет британских военных.

"Из британского — вот у меня курточка британская и все" , — сказал Сазонов.

Напомним, в Харьковской области Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию и выбить противников с некоторых позиций. Однако это не значит, что враг отступил и все спокойно.

Ранее мы сообщали, что в ВСУ опровергли информацию о полном захвате врагом Новоалександровки на Покровском направлении Донецкой области.