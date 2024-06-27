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Сазонов опроверг информацию о британском спецназе в Часовом Яру — какая ситуация на самом деле

Сазонов опроверг информацию о британском спецназе в Часовом Яру — какая ситуация на самом деле

27 июня 2024 г. 12:48

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12:48 Сазонов опроверг информацию о британском спецназе в Часовом Яру — какая ситуация на самом деле

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10:59 Корольчук сделал неутешительный прогноз на июль — по сколько часов не будет света

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10:34 Члены ПАСЕ официально признали "рашизм" идеологией

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08:52 Военный юрист ответил, что влияет на решение многих пойти служить в ВСУ

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Вооруженные Силы Украины продолжают успешно удерживать позиции в Часовом Яру и Торецком направлении , несмотря на интенсивные штурмы врага. Кирилл Сазонов также опроверг фейковую информацию об участии британского спецназа в боях по этим направлениям.

Об этом доброволец спецподразделения "Грім" Кирилл Сазонов рассказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 27 июня.

Какая ситуация на Торецком направлении и в Часовом Яру

Вооруженные Силы Украины продолжают удерживать позиции в Часовом Яру и Торецком направлении, несмотря на постоянные штурмы оккупантов. По словам Сазонова, на Торецком направлении была очень большая угроза, ведь из Торецка есть прямая дорога в Константиновку.

"Наша 41 бригада сейчас успешно держит оборону как в Часовом Яру, так и на Торецком направлении. Если бы враг прошел на Торецком направлении и прорвался бы в Константиновку, то он бы зашел во фланг Покровской нашей группировке, которая там держит оборону и фактически в тыл нам на Часовой Яр. Однако, украинские бойцы сумели удержать позиции" , — отметил Сазонов.

Вчера в течение дня и всей ночи продолжались штурмы врага в некоторых городах под Торецком. Ни одна атака не увенчалась успехом — оккупанты не продвинулись ни на один метр вперед. Сазонов заявил, что все атаки были отбиты, но сейчас продолжаются вражеские обстрелы и штурмы, но никакого успеха у противника нет.

Военный также прокомментировал фейковую информацию российских пропагандистов о якобы атаке на российские позиции около 200 бойцов "элитного британского спецназа". Он заявил, что в Часовом Яру нет британских военных.

"Из британского — вот у меня курточка британская и все" , — сказал Сазонов.

Напомним, в Харьковской области Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию и выбить противников с некоторых позиций. Однако это не значит, что враг отступил и все спокойно.

Ранее мы сообщали, что в ВСУ опровергли информацию о полном захвате врагом Новоалександровки на Покровском направлении Донецкой области.

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13:57 В Укрэнерго объяснили, как в июне изменились графики отключений света

13:54 Усик засветился в компании Снуп Догга — сеть взорвалась шутками

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:50 В Одессе станет больше мест для парковки авто — где обустроят площадки

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