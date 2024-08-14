Російський опозиціонер Чичваркін пояснив, як Кремль знаходить гроші для продовження війни

Російський опозиціонер та бізнесмен Євген Чичваркін пояснив, що Кремль досі продовжує отримувати гроші від торгівлі нафтою. Отриманих грошей може вистачити, як на війну в Україні, так і на власну економіку.

Про це він заявив у прямому ефірі День.LIVE у середу, 14 липня.

Як Росія знаходить гроші на війну

За словами бізнесмена, джерела коштів, які продовжують надходити Росії переважно з західних компаній.

"Ці гроші для всього світу, вони білі. Тому Росія може ними розплачуватися, SWIFT ніхто не відключав. Якби санкцій не було, і будь-який вивіз капіталу був би можливий, ймовірно, Росія була б у набагато гіршій ситуації", — сказав він.

Опозиціонер додав, що у Росії через неможливість вивести кошти, накопичилися чималі суми.

"Курс валют там досі низький, але в Кремлі до цього готові. Тому певний час вони зможуть підтримувати цю стабілізацію", — резюмує Чичваркін.