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Російський опозиціонер Чичваркін пояснив, як Кремль знаходить гроші для продовження війни

Російський опозиціонер Чичваркін пояснив, як Кремль знаходить гроші для продовження війни

14 серпня 2024 р. 20:42

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20:42 Російський опозиціонер Чичваркін пояснив, як Кремль знаходить гроші для продовження війни

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Text

17:50 Перекидання російських новобранців в Курськ та що приховують на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Text

17:01 Експерт назвав суму, яку Росія заробляє від транзиту газу через Україну

Text

13:43 Нардеп Крейденко попередив про небезпеку евакуації росіян до України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 РФ виводить частину військ з України та яку територію контролюють ЗСУ — ефір День.LIVE

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10:32 Генерал ЗСУ заявив про смертельну небезпеку будь-яких перемовин з Росією

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Російський опозиціонер та бізнесмен Євген Чичваркін пояснив, що Кремль досі продовжує отримувати гроші від торгівлі нафтою. Отриманих грошей може вистачити, як на війну в Україні, так і на власну економіку. 

Про це він заявив у прямому ефірі День.LIVE у середу, 14 липня. 

Як Росія знаходить гроші на війну

За словами бізнесмена, джерела коштів, які продовжують надходити Росії переважно з західних компаній.

"Ці гроші для всього світу, вони білі. Тому Росія може ними розплачуватися, SWIFT ніхто не відключав. Якби санкцій не було, і будь-який вивіз капіталу був би можливий, ймовірно, Росія була б у набагато гіршій ситуації", — сказав він. 

Опозиціонер додав, що у Росії через неможливість вивести кошти, накопичилися чималі суми. 

"Курс валют там досі низький, але в Кремлі до цього готові. Тому певний час вони зможуть підтримувати цю стабілізацію", — резюмує Чичваркін.

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20:28 Лідер рейтингу залишається незмінним — у Bloomberg назвали найбагатших людей світу

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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