Российский оппозиционер Чичваркин объяснил, как Кремль находит деньги для продолжения войны

Российский оппозиционер и бизнесмен Евгений Чичваркин объяснил, что Кремль продолжает получать деньги от торговли нефтью. Вырученных денег может хватить как на войну в Украине, так и на собственную экономику.

Об этом он заявил в прямом эфире День.LIVE в среду, 14 июля.

Как Россия находит деньги на войну

По словам бизнесмена, источники средств, продолжающих поступать России, преимущественно из западных компаний.

"Эти деньги для всего мира, они белые. Поэтому Россия может ими расплачиваться, SWIFT никто не отключал. Если бы санкций не было, и любой вывоз капитала был бы возможен, вероятно, Россия была бы в гораздо худшей ситуации", — сказал он.

Оппозиционер добавил, что у России из-за невозможности вывести средства накопились немалые суммы.

"Курс валют там до сих пор низкий, но в Кремле к этому готовы. Поэтому некоторое время они смогут поддерживать эту стабилизацию", — резюмирует Чичваркин.