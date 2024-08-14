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Российский оппозиционер Чичваркин объяснил, как Кремль находит деньги для продолжения войны

Российский оппозиционер Чичваркин объяснил, как Кремль находит деньги для продолжения войны

14 августа 2024 г. 20:42

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17:50 Эксперт объяснил, как строительство газопоршневых станций повлияет на ситуацию со светом в Украине

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17:50 Перебрасывание российских новобранцев в Курск и что скрывают на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

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17:01 Эксперт назвал сумму, которую Россия зарабатывает от транзита газа через Украину

Text

13:43 Нардеп Крейденко предупредил об опасности эвакуации россиян в Украину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 РФ выводит часть войск из Украины и какую территорию контролируют ВСУ — эфир День.LIVE

Text

10:32 Генерал ВСУ заявил о смертельной опасности любых переговоров с Россией

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08:00 Сотни военных РФ в плену и новые ограничения Нацбанка — эфир Ранок.LIVE

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Российский оппозиционер и бизнесмен Евгений Чичваркин объяснил, что Кремль продолжает получать деньги от торговли нефтью. Вырученных денег может хватить как на войну в Украине, так и на собственную экономику.

Об этом он заявил в прямом эфире День.LIVE в среду, 14 июля.

Как Россия находит деньги на войну

По словам бизнесмена, источники средств, продолжающих поступать России, преимущественно из западных компаний.

"Эти деньги для всего мира, они белые. Поэтому Россия может ими расплачиваться, SWIFT никто не отключал. Если бы санкций не было, и любой вывоз капитала был бы возможен, вероятно, Россия была бы в гораздо худшей ситуации", — сказал он.

Оппозиционер добавил, что у России из-за невозможности вывести средства накопились немалые суммы.

"Курс валют там до сих пор низкий, но в Кремле к этому готовы. Поэтому некоторое время они смогут поддерживать эту стабилизацию", — резюмирует Чичваркин.

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20:28 Лидер рейтинга остается неизменным — в Bloomberg назвали самых богатых людей мира

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:22 В Минобороны опубликовали новые правила представления и рассмотрения рапортов военных

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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