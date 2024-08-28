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Російський обстріл Кривого Рогу та його наслідки — ефір День.LIVE

Російський обстріл Кривого Рогу та його наслідки — ефір День.LIVE

28 серпня 2024 р. 13:04

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13:04 Російський обстріл Кривого Рогу та його наслідки — ефір День.LIVE

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12:18П'ять нових механізованих бригад ЗСУ підготують за стандартами НАТО, — військовий експерт

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10:24 Генерал-лейтенант назвав головну відмінність дрона від ракети "Паляниця"

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09:31 Романенко прокоментував створення першої української балістичної ракети

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08:00 Перша українська балістика та термінове засідання Ради Україна-НАТО — ефір Ранок.LIVE

27 серпня 2024
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23:57 РФ могла тиснути на Дурова — ексофіцер КДБ пояснив, для чого засновник Telegram був в Азербайджані

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22:18 Нардеп заявив, що українські виробники зброї виготовляють більше, ніж можуть закупити ЗСУ

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20:07 ТЦК мають реформуватися або зникнути — нардеп про роботу військкоматів

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17:50 Виступ Зеленського на форумі та складнощі з поверненням азовців — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Нові удари по Україні і Зеленський зібрав термінову нараду — ефір День.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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13:04 Російський обстріл Кривого Рогу та його наслідки — ефір День.LIVE

Text

12:18 П'ять нових механізованих бригад ЗСУ підготують за стандартами НАТО, — військовий експерт

Text

10:24 Генерал-лейтенант назвав головну відмінність дрона від ракети "Паляниця"

Text

09:31 Романенко прокоментував створення першої української балістичної ракети

Text

08:00 Перша українська балістика та термінове засідання Ради Україна-НАТО — ефір Ранок.LIVE

27 серпня 2024
Text

23:57 РФ могла тиснути на Дурова — ексофіцер КДБ пояснив, для чого засновник Telegram був в Азербайджані

Text

22:18 Нардеп заявив, що українські виробники зброї виготовляють більше, ніж можуть закупити ЗСУ

Text

20:07 ТЦК мають реформуватися або зникнути — нардеп про роботу військкоматів

Text

17:50 Виступ Зеленського на форумі та складнощі з поверненням азовців — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Нові удари по Україні і Зеленський зібрав термінову нараду — ефір День.LIVE

Російські загарбники у середу, 28 серпня, вдарили по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу Дніпропетровської області. Внаслідок атаки в місті пошкоджено велику кількість будинків.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • економічний аналітик, підприємець, громадський діяч Павло Себастьянович;
  • народний депутат України, ''Слуга народу'', заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;
  • політолог Ростислав Балабан;
  • адвокат Ігор Ясько;
  • кандидат політичних наук Андрій Ковальов.

Разом з ведучим Павлом Ковальчуком вони обговорять такі теми:

  • в Україні запровадять принцип "воюй або працюй" — Шмигаль;
  • обмеження на перекази фізосіб діятиме з жовтня, — НБУ;
  • Укрзалізниця штучно створює дефіцит білетів та збирає інформацію про клієнтів; 
  • екстрене засідання Україна–НАТО за запитом Києва;
  • нова балістична ракета України зможе дістати до Москви, — "Інформаційний спротив".

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13:00 Нафтогаз закликав клієнтів інакше передавати дані лічильників

12:59 Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього генерала СБУ Наумова

12:58 Уповноважені України та Угорщини провели зустріч на Закарпатті — що обговорили

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:58 Суд визначився із сумою застави для глави Антимонопольного комітету Кириленка

12:55 Росії важливіший наступ на Донбас, ніж захист своїх земель в Курській області, — NYT

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10:24 Генерал-лейтенант назвав головну відмінність дрона від ракети "Паляниця"

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09:31 Романенко прокоментував створення першої української балістичної ракети

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