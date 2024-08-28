Російський обстріл Кривого Рогу та його наслідки — ефір День.LIVE

Російські загарбники у середу, 28 серпня, вдарили по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу Дніпропетровської області. Внаслідок атаки в місті пошкоджено велику кількість будинків.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

економічний аналітик, підприємець, громадський діяч Павло Себастьянович;

народний депутат України, ''Слуга народу'', заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;

політолог Ростислав Балабан;

адвокат Ігор Ясько;

кандидат політичних наук Андрій Ковальов.

Разом з ведучим Павлом Ковальчуком вони обговорять такі теми:

в Україні запровадять принцип "воюй або працюй" — Шмигаль;

обмеження на перекази фізосіб діятиме з жовтня, — НБУ;

Укрзалізниця штучно створює дефіцит білетів та збирає інформацію про клієнтів;

екстрене засідання Україна–НАТО за запитом Києва;

нова балістична ракета України зможе дістати до Москви, — "Інформаційний спротив".