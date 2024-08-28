Російський обстріл Кривого Рогу та його наслідки — ефір День.LIVE

Російські загарбники у середу, 28 серпня, вдарили по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу Дніпропетровської області. Внаслідок атаки в місті пошкоджено велику кількість будинків.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- економічний аналітик, підприємець, громадський діяч Павло Себастьянович;
- народний депутат України, ''Слуга народу'', заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;
- політолог Ростислав Балабан;
- адвокат Ігор Ясько;
- кандидат політичних наук Андрій Ковальов.
Разом з ведучим Павлом Ковальчуком вони обговорять такі теми:
- в Україні запровадять принцип "воюй або працюй" — Шмигаль;
- обмеження на перекази фізосіб діятиме з жовтня, — НБУ;
- Укрзалізниця штучно створює дефіцит білетів та збирає інформацію про клієнтів;
- екстрене засідання Україна–НАТО за запитом Києва;
- нова балістична ракета України зможе дістати до Москви, — "Інформаційний спротив".