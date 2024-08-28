Российский обстрел Кривого Рога и его последствия — эфир День.LIVE

Российские захватчики в среду, 28 августа, ударили по гражданской инфраструктуре Кривого Рога Днепропетровской области. В результате атаки в городе повреждено большое количество домов.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- экономический аналитик, предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович;
- народный депутат Украины, ''Слуга народа'', заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко;
- политолог Ростислав Балабан;
- адвокат Игорь Ясько;
- кандидат политических наук Андрей Ковалев.
Вместе с ведущим Павлом Ковальчуком они обсудят следующие темы:
- в Украине введут принцип "воюй или работай", — Шмыгаль;
- ограничение на переводы физлиц будет действовать с октября, — НБУ;
- Укрзализныця искусственно создает дефицит билетов и собирает информацию о клиентах;
- экстренное заседание Украина-НАТО по запросу Киева;
- новая баллистическая ракета Украины сможет добраться до Москвы, — "Информаційний спротив".