Российский обстрел Кривого Рога и его последствия — эфир День.LIVE

Российские захватчики в среду, 28 августа, ударили по гражданской инфраструктуре Кривого Рога Днепропетровской области. В результате атаки в городе повреждено большое количество домов.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

экономический аналитик, предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович;

народный депутат Украины, ''Слуга народа'', заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко;

политолог Ростислав Балабан;

адвокат Игорь Ясько;

кандидат политических наук Андрей Ковалев.

Вместе с ведущим Павлом Ковальчуком они обсудят следующие темы:

в Украине введут принцип "воюй или работай", — Шмыгаль;

ограничение на переводы физлиц будет действовать с октября, — НБУ;

Укрзализныця искусственно создает дефицит билетов и собирает информацию о клиентах;

экстренное заседание Украина-НАТО по запросу Киева;

новая баллистическая ракета Украины сможет добраться до Москвы, — "Информаційний спротив".