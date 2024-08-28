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Российский обстрел Кривого Рога и его последствия — эфир День.LIVE

Российский обстрел Кривого Рога и его последствия — эфир День.LIVE

28 августа 2024 г. 13:04

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13:04 Российский обстрел Кривого Рога и его последствия — эфир День.LIVE

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08:00 Первая украинская баллистика и срочное заседание Совета Украина-НАТО — эфир Ранок.LIVE

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23:57 РФ могла давить на Дурова – эксофицер КГБ объяснил, для чего основатель Telegram был в Азербайджане

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22:18 Нардеп заявил, что украинские производители оружия производят больше, чем могут закупить ВСУ

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20:07 ТЦК должны реформироваться или исчезнуть — нардеп о работе военкоматов

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17:50 Выступление Зеленского на форуме и сложности с возвращением азовцев – эфир Вечір.LIVE

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13:00 Новые удары по Украине и Зеленский собрал срочное совещание — эфир День.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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13:04 Российский обстрел Кривого Рога и его последствия — эфир День.LIVE

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12:18 Пять новых механизированных бригад ВСУ подготовят по стандартам НАТО, — военный эксперт

Text

10:24 Генерал-лейтенант назвал главное отличие дрона от ракеты "Паляниця"

Text

09:31 Романенко прокомментировал создание первой украинской баллистической ракеты

Text

08:00 Первая украинская баллистика и срочное заседание Совета Украина-НАТО — эфир Ранок.LIVE

27 августа 2024
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23:57 РФ могла давить на Дурова – эксофицер КГБ объяснил, для чего основатель Telegram был в Азербайджане

Text

22:18 Нардеп заявил, что украинские производители оружия производят больше, чем могут закупить ВСУ

Text

20:07 ТЦК должны реформироваться или исчезнуть — нардеп о работе военкоматов

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17:50 Выступление Зеленского на форуме и сложности с возвращением азовцев – эфир Вечір.LIVE

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13:00 Новые удары по Украине и Зеленский собрал срочное совещание — эфир День.LIVE

Российские захватчики в среду, 28 августа, ударили по гражданской инфраструктуре Кривого Рога Днепропетровской области. В результате атаки в городе повреждено большое количество домов.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • экономический аналитик, предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович;
  • народный депутат Украины, ''Слуга народа'', заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко;
  • политолог Ростислав Балабан;
  • адвокат Игорь Ясько;
  • кандидат политических наук Андрей Ковалев.

Вместе с ведущим Павлом Ковальчуком они обсудят следующие темы:

  • в Украине введут принцип "воюй или работай", — Шмыгаль;
  • ограничение на переводы физлиц будет действовать с октября, — НБУ;
  • Укрзализныця искусственно создает дефицит билетов и собирает информацию о клиентах;
  • экстренное заседание Украина-НАТО по запросу Киева;
  • новая баллистическая ракета Украины сможет добраться до Москвы, — "Информаційний спротив".

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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